Mason Mount’a tehdit İngiltere’nin gündeminde!

Chelsea oyuncusu Mason Mount, bu kez saha içi değil saha dışındaki olaylarla gündeme geldi. 21 yaşındaki TikTok yayıncısı Melissa Sloan, oyuncuyla 6 ay boyunca ilişki yaşadı. Tatsız biten ilişki sonrası Mount'un Sloan'ı engellemesi onu daha da kızdırdı

MESAJLA TEHDİT ETTİ

İngiliz basınında yer alan habere göre; Melissa, futbolcuyu 21 farklı numaradan aradı ve mesajlar attı. Melissa'nın mesajlarında; "Benden özür dile, yoksa Devil Baby (Şeytan Bebek) adında yeni bir karakterle karşılaşırsın." ifadelerini kullandığı iddia edildi.





Aynı TikTok yayıncısının sonrasında Mount'un takım arkadaşları Billy Gilmour ve Ben Chilwell'i de taciz ettiği ortaya çıktı. Mount ile Sloan'ın Chilwell'in ev partisinde tanışdığı belirtildi.



Hakkındaki suçlamaları kabul eden Sloan'ın cezası, 20 Haziran günü belli olacak.