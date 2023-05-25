Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Real Madrid'den Vinicius Junior büyük destek!
Giriş Tarihi: 25.5.2023 14:09 Son Güncelleme: 25.5.2023 14:25

Real Madrid'den Vinicius Junior büyük destek!

Real Madrid’den Vinicius Junior büyük destek!

Real Madridli futbolcular, Valencia maçında ırkçı saldırılara maruz kalan takım arkadaşlarına destek olmak için Vallecano maçı öncesi sahaya "Vini Jr" yazılı formalarla çıktı.

Real Madrid'in Rayo Vallecano ile oynadığı La Liga 35. hafta maçı öncesi tüm futbolcular sahaya sırtında "Vini Jr." yazılı formalarla çıkarak takım arkadaşlarına destek oldu.

TAKIM ARKDAŞLARI ONU UNUTMADI
Vinicius, 24 Mayıs'ta Real Madrid'in sahasında yapacağı Rayo Vallecano maçında oynama şansı bulsa da dizindeki sakatlık yüzünden antrenmana çıkmamıştı. Brezilyalı futbolcu kadroya dahil edilmedi ancak Real Madridli tüm futbolcular sahaya sırtında "Vini Jr." yazılı formalarla çıkarak takım arkadaşlarına destek oldu.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: HDP'den Ümit Özdağ'a veto gibi açıklama! "Kabul edilemez" diyerek duyurdular
İstanbul Üsküdar’da çarşaflı kadınlara çirkin saldırı: Mekandan kovmaya çalıştılar
"İnsanlık kaybetti" demişti! Canan Kaftancıoğlu'ndan skandal Sakine Cansız savunması
AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan SABAH'a konuştu! Kılıçdaroğlu'na 10 soru: Eğer 3. tur olsa eminim bunu da söylerdi
CHP’li Başkan canlı yayında rezil oldu! İnternetten bulduğu şiiri Cemal Süreyya şiiri diye okudu
SON DAKİKA: Bakan Nebati'den asgari ücret zammı açıklaması
SON DAKİKA: Ticaret Bakanlığı açıkladı! Otomotiv bayilerine ceza yağdı
Acemler’e bir köprü daha
Şaşmaz pusula
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan yurtdışında oy kullananlara teşekkür: Seçmene 28 Mayıs çağrısı...
ARKADAŞINA GÖNDER
Real Madrid'den Vinicius Junior büyük destek!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA