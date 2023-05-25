Real Madrid’den Vinicius Junior büyük destek!

Real Madrid'in Rayo Vallecano ile oynadığı La Liga 35. hafta maçı öncesi tüm futbolcular sahaya sırtında "Vini Jr." yazılı formalarla çıkarak takım arkadaşlarına destek oldu.

TAKIM ARKDAŞLARI ONU UNUTMADI

Vinicius, 24 Mayıs'ta Real Madrid'in sahasında yapacağı Rayo Vallecano maçında oynama şansı bulsa da dizindeki sakatlık yüzünden antrenmana çıkmamıştı. Brezilyalı futbolcu kadroya dahil edilmedi ancak Real Madridli tüm futbolcular sahaya sırtında "Vini Jr." yazılı formalarla çıkarak takım arkadaşlarına destek oldu.