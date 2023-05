Sabah Spor’un dev yazar kadrosu gündemdeki açıklamaları masaya yatırdı

ÖMER ÜRÜNDÜL

LEVENT TÜZEMEN

ERMAN TOROĞLU

ALİ GÜLTİKEN

BÜLENT TİMURLENK

FATİH DOĞAN

GÜRCAN BİLGİÇ

AHMET ÇAKAR

ülkemizde başka yerlerde benzerini göremeyeceğiniz bir büyük takımlar olayı var. Zaten uzun senelerdir bu yüzdenKonular değişiyor ama açıklamalar değişmiyor. Ancak şu an yaşanan durum çok farklı.Yaşananlar kolay değildi. Onların bir çözüm üretmesi gerekiyordu, böyle bir karar aldılar. Yaptıkları tüm işler doğru diye bir şey söylemem. Bilhassa hükmen yenilgi konusunda. Ama çarelerin tükendiği bir yerde olduğumuzu bilerek hareket etmek gerekir. Ben zatenAma bunun da engellenmesi mümkün olmuyor.sözleri ile Milli Takımı Dünya 3.'sü yapmışiçimizden biri Şenol Güneş'in,söylemi,benzetmesine benziyor. Jesus ve Güneş, madem bu kadariddialılar o zaman dünyaya örnek olacak bir tavır sergileyip istifa etsinler.Edebilirler mi? Asla... 70'e merdiven dayayan Jesus ile 70'i bulanGüneşdönemlerini yaşıyor ve rüzgâra göreyön değiştiriyorlar. TFF yetkilileri hem kendilerini hem de ligi itibarsızlaştırmayaçalışan Jesus ve Güneş hakkında maalesef ciddibir soruşturma açamadı ve bu yüzden ceza bile veremedi.Eğer Jesus ile Güneşdüşüncelerinde ısrar ediyorlarsa o zamanhukuk devreye girmeli ve acilen 6222 yasa gereğispor savcıları iki teknik adamıdiye sorgulamalı.kulüp başkanları beyanatlar veriyorlar, 'Sezon sonu açıklayacağız...' Bu iş Türkiye'de düzgün gitmiyor. Düşenler de veriyor, iyi durumda olanlar da veriyor. Gazeteciler de yazıyor. O zaman 5 dakika duralım... Jesus bir şey söylüyor, Şenol Güneş bir şey söylüyor.Belki de Jesus kimsenin söylemediğini söylüyor. Hem de teknik adam oalrak. Herkesin söylediği doğru mu 'hayır'... Herkes kendine yontuyor, ben The End diyerek finale geleyim;Sezon bitmemiş, Federasyon Başkanı kulüplere yazı gönderiyor, önümüzdeki seçimlerde aday olmam için bana imza verin diye. Böyle iğrenç ve tehditkâr bir olayı şu ana kadar Türkiye'de yaşamadım.yarışının içinde olup, şampiyonluk ipini göğüsleyemeyenlerin bu durumdan şikâyetçi olmaları son derece doğal. Çünkü süreç, yarış devam ederken değişti. Bu değişikliklerin de takımların hedeflerine etkisi oldu.Onların da kendine göre bir takvimi var. Yaşanan deprem nedeniyle program sarktı, üstelik İstanbul'un ev sahipliği yapacağı bir de Şampiyonlar Ligi finali var. Ama tüm bunlar bu söylemleri ortaya koyanların haksız olduğu anlamına gelmez. Bu tartışma bu sezonda bitmez.Bu rekabet içinde tartışmalar bitmez.şudur:Sivas, Karagümrük,Antalya maçlarında kaybedilen 7 puan Beşiktaş'ı geride bıraktı.Güneş sezon başında gelseydi demekle bitmiyor. Aboubakar ile Amirde gerekliydi. Neden olmamış, bunu Ceyhun Kazancı'ya sorun.İki derbiyi sahasında kaybetmiş,Giresun, Ümraniye ve İstanbul'a 9 puan yitirmiş.Galatasaray ve Fenerbahçe'ninkarşısında Hatay ve Antep vardı da oynamadılarmı? Kazandıkları maçları neden siliyorsunuz ki!O maçlarda cezalı duruma düşen, sakatlananoyuncuların sonraki maçlardaki yokluklarınınasıl silip atacaksınız.Güneş futbola 10 yaşında başlamış olsa, 60 yıldır kaleci, kaptan, kulüp ve milli takım teknik direktörü olarak hizmet ediyor. Hocaların saha içi performansları eleştirilebilir, biz de yeri geldiğinde eleştiriyoruz.Fikirlerini özgürce dile getirmelerini saygıyla karşılıyorum. Her cümleye katılmasam da genel olarak tespit ve eleştirilerinin karşılığı olduğunu düşünüyorum.Uluslararası teknik adamların, UEFA kriterlerinin uygulanmasını istemesi ve onu referans alması eleştirilecek bir durum değil, olması gereken, alkışlanacak bir duruştur.ters taraftan bakalım, Şenol Güneş ile Jorge Jesus görüşlerini açık yüreklilikle açıkladı, Okan Buruk'tan tek kelime duymadık. Ya da Galatasaray yöneticileri bu durum hakkında hiç yorum yapmadı.Galatasaray, Fenerbahçe'ye göre bir, Beşiktaş'a göre iki deplasman daha fazla oynayacaktı. Dolayısıyla cepteki 6 puan aslında gerçek değil. Jesus'un dediği gibi bu Fenerbahçe için de geçerli. Uzun maraton diye nitelediğimiz ligin rekabetine hak edilmiş şekilde yansımıyor.Dolayısıyla fedeasyonun da elinde seçenek yoktu.teknik direktör bir kulüp başkanı ya da bir yönetici yaşı ne olursa olsun yaptıkları açıklamalarla çoğu zaman komik duruma düşüyorlar. Türk futbolu ve adalet hiçbirinin umurunda değil.Araya Dünya Kupası'nın girmesi ve asrın felaketi sonrası Hatay ile Gaziantep'in lige devam edememesi çok fazla kesintiye neden oldu.İki ucu pis değnek misali, Hatay ve Antep'in aldığı tüm puanlar sıfırlansa sezonun ilk yarısında onlarla oynayıp kazanmış ve kaybetmiş takımların hakkı ne olacaktı. Beşiktaş istiyor ki Antep ve Hatay'ın tüm puanları silinsin. Mantıksız değil ama futbol federasyonu bir karar verdi.Hiç kimse ligde bir şey aramasın. Şu ana kadar tüm hakem hatalarına rağmen şampiyon biz olacaktık diğer takım oldu diyebileceği, biz değil diğeri düşmeliydi gibi açıklamaların hiçbir mantığı yok.SÜPER Lig'de 37. hafta maçlarının programı açıklandı. Sezonun son derbisi ve belki de şampiyonluğun ilan edileceği G.Saray-F.Bahçe mücadelesi 4 Haziran Pazar günü 19.00'da oynanacak. Diğer tüm karşılaşmalar ise 3 Haziran Cumartesi yapılacak. İşte liste: 3 HAZIRAN 16.00: Konya-Karagümrük, 19.00 Kayseri-A.Gücü, Ümraniye-Giresun, Adana Demir-Başakşehir, Trabzon-Alanya, Kasımpaşa-Beşiktaş. 4 HAZIRAN 19.00: Galatasaray-Fenerbahçe.