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Giriş Tarihi: 26.5.2023 08:08

Son dakika Galatasaray haberi: Icardi ve Rashica kalmak istiyor! Kulüplerine söylediler...

MEHMET ÖZCAN
Son dakika Galatasaray haberi: Icardi ve Rashica kalmak istiyor! Kulüplerine söylediler...

Son dakika Galatasaray haberi: Süper Lig’de G.Saray’dan başka takımda forma giymeyi hiçbir şekilde düşünmeyen Icardi ve Rashica, Avrupa ekiplerinin gözdesi durumunda. PSG ve Norwich'le görüşmelere başladı ancak henüz olumlu sonuca ulaşamadı. Icardi ve Rashica Galatasaray'da devam etmek istediklerini iki tarafa da söyledi.

Galatasaray'ın transferin son günü kiraladığı Mauro Icardi ve Milot Rashica'nın sözleşmelerinde satın alma opsiyonu bulunmuyor. Sarı-kırmızılı takıma şampiyonluk yolunda önemli katkı yapan iki oyuncunun da bonservisini almak isteyen yönetim, PSG ve Norwich'le görüşmelere başladı ancak henüz olumlu sonuca ulaşamadı. Icardi ve Rashica Galatasaray'da devam etmek istediklerini iki tarafa da söyledi. İki futbolcunun Türkiye kariyerinde sarı-kırmızılı takımdan başka seçenek bulunmuyor.

KULÜPLERİ YÜKSEK BONSERVİS GELİRİ BEKLİYOR

Ancak Icardi attığı gollerle Avrupa'da birçok kulübün listesine girdi. PSG de Arjantinli santrfora gelecek en iyi teklifi değerlendirecek. Rashica'nın da Premier Lig'den talipleri olduğu öğrenildi. Norwich cephesi Kosovalı kanat oyuncusunun bonservisini 10 milyon Euro olarak belirledi. Sacha Boey ve Victor Nelsson'u satmaya hazırlanan Galatasaray bu paranın yarısını İcardi ve Rashica'ya ayırdı. Sarı-kırmızılı kulübü hareketli bir transfer dönemi bekliyor.

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Son dakika Galatasaray haberi: Icardi ve Rashica kalmak istiyor! Kulüplerine söylediler...
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