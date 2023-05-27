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Giriş Tarihi: 27.5.2023 13:45

GALATASARAY HABERLERİ: Pape Matar Sarr için düğmeye basıldı

GALATASARAY HABERLERİ: Pape Matar Sarr için düğmeye basıldı

Yeni sezon için transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, Fransız yıldız Ndombele’den sonra Senegalli orta saha Pape Matar Sarr için harekete geçti. Teknik direktör Okan Buruk da Tottenham forması giyen genç oyuncu için transfere onay verdi.

Yeni sezon için transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, Tottenham'da forma giyen yıldız isimlerin peşinde. Geçtiğimiz günlerde Londra'ya çıkarma yapan Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur'un Tottenham'ın Fransız yıldızı Tanguy Ndombele için girişimlerde bulunduğu öğrenildi.

Bu sezon Napoli'de kiralık olarak forma giyen 26 yaşındaki orta saha için görüşmelerini sürdüren Galatasaray'ın yine Tottenham'da forma giyen 20 yaşındaki Senegalli orta saha Pape Matar Sarr için de nabız yokladığı belirtildi.

Kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek olan genç yıldızın güncel piyasa değeri 15 milyon euro. Bu sezon sadece 10 Premier Lig maçında forma giyen Pape Matar Sarr, 2021 yılında Metz'ten Tottenham'a 16.9 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu. Genç yetenek 14 kez Senegal Milli Takım formasını giydi.

OKAN BURUK DA ONAY VERDİ
Galatasaray, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro oluşturmak için iki yıldızdan birini kadrosuna katmayı planlıyor. Cimbom, Uruguaylı yıldızı Torreira'ya astronomik bir teklif gelirse yollarını ayıracak. Sarı- Kırmızılılar'ın teknik direktörü Okan Buruk'un da 2 oyuncunun transferine de onay verdiği öğrenildi. (Takvim)

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GALATASARAY HABERLERİ: Pape Matar Sarr için düğmeye basıldı
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