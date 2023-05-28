Boey’a, Nelsson tarifesi: 25 milyon

Victor Nelsson için sezon içinde Sevilla ve Atalanta'dan gelen teklifleri reddeden Galatasaray, Tottenham'ın listesindeki Danimarkalı stoperine 25 milyon Euro değer biçti. Nelsson'un sözleşmesinde yazan serbest kalma bedeli, Sacha Boey için de geçerli.Menajerlik şirketini değiştiren Fransız sağ bek, kariyerine İngiltere'de devam etmeye sıcak bakıyor.G.Saray'ın 1 milyon 150 bin Euro'ya transfer ettiği Boey'u, İngiliz basınına göre Arsenal ile Brighton isterken, sarı-kırmızılılar bonuslarla 18 milyon Euro'ya ulaşan teklifleri geri çevirdi.