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Giriş Tarihi: 30.5.2023 19:20 Son Güncelleme: 30.5.2023 22:16

Son dakika haberleri: Trabzonspor Giresun'da farka koştu! 6 gollü derbide farklı galibiyet...

Son dakika haberleri: Trabzonspor Giresun’da farka koştu! 6 gollü derbide farklı galibiyet...

Son dakika haberleri: Giresunspor ile Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında karşı karşıya geldi. 6 gollü maçtan 4-2'lik galibiyetle ayrılan bordo-mavililer, 3 puanın sahibi oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Giresunspor ile karşı karşıya geldi.

Özellikle küme düşme hattını yakından ilgilendiren mücadelede son derece rahata bir galibiyet alan Trabzonspor, 4-2'lik skorla 3 puana ulaştı.

Bordo-mavililere galibiyeti getiren golleri; 30 ve 59. dakikalarda Umut Bozok, 34. dakikada Enis Bardhi ve 72. dakikada penaltıdan Bakasetas kaydetti.

Giresunspor'un golleri 74. dakikada Faruk Can Genç ve 80. dakikada Riad Bajic kaydetti.

Bu sonuçla Trabzonspor puanını 54'e yükseltti. Giresunspor ise 34 puanda kaldı ve kümede kalma yolunda kritik bir kayıp yaşamış oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

9. dakikada Visca'nın sol kanattan yaptığı ortada Umut Bozok'un boş pozisyonda kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

21. dakikada Giresunspor defansı çıkmak isterken Trezeguet topu kaptı. Bu oyuncunun sol kanattan yaptığı ortada ceza sahası içerisinde Umut Bozok'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ferhat Kaplan'da kaldı.

30. dakikada sol kanatta Visca'nın ceza sahasına yaptığı ortada iyi yükselen Umut Bozok'un kafa vuruşunda top filelere gitti. 0-1

34. dakikada Alper Uludağ defanstan çıkmak isterken Visca topu kaptı ve Umut Bozok'a aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası içerisine yerden pasıyla buluşan Bardhi'nin vuruşunda meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 0-2

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Son dakika haberleri: Trabzonspor Giresun'da farka koştu! 6 gollü derbide farklı galibiyet...
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