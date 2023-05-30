Süper Lig’in dibi alev alev!

Süper Lig'de kalmak için de çetin bir mücadele yaşanıyor, Düşmesi kesinleşen Ümraniyespor'un ardından en az puana sahip olan Giresunspor, işi en zor olan ekip. Çotanaklar, bugün Trabzonspor'a mağlup olursa diğer maçların sonucuna göre lige veda edebilir. Kalan 3 haftada birer hükmen galibiyeti kesin olan Antalyaspor ile İstanbulspor daha avantajlı durumda. Bir maçı fazla olan Sivasspor da ciddi tehlike yaşıyor. 10. sıradaki Alanyaspor, 11'inci Kasımpaşa ve 12'nci Ankaragücü rahat olsa da matematiksel olarak düşme ihtimalleri bulunuyor.Ligde matematiksel olarak şampiyonluk şansı kalmayan ancak ikincilik iddiasını koruyan Beşiktaş, bu haftayı bay geçecek. Zirvedeki kapışmayı yakından takip eden siyah-beyazlılar, ligin son iki haftasında oynayacağı Kasımpaşa ve Konyaspor karşılaşmaları öncesinde Fenerbahçe'nin puan kaybetmesini bekliyor.