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Giriş Tarihi: 30.5.2023 08:53 Son Güncelleme: 30.5.2023 09:05

Süper Lig'in dibi alev alev!

SPOR SERVİSİ
Süper Lig’in dibi alev alev!

Süper Lig’de kümede kalma mücadelesi devam ediyor. İşi en zor olan takım, bugün Trabzonspor’la karşılaşacak olan Giresunspor olacak.

Süper Lig'de kalmak için de çetin bir mücadele yaşanıyor, Düşmesi kesinleşen Ümraniyespor'un ardından en az puana sahip olan Giresunspor, işi en zor olan ekip. Çotanaklar, bugün Trabzonspor'a mağlup olursa diğer maçların sonucuna göre lige veda edebilir. Kalan 3 haftada birer hükmen galibiyeti kesin olan Antalyaspor ile İstanbulspor daha avantajlı durumda. Bir maçı fazla olan Sivasspor da ciddi tehlike yaşıyor. 10. sıradaki Alanyaspor, 11'inci Kasımpaşa ve 12'nci Ankaragücü rahat olsa da matematiksel olarak düşme ihtimalleri bulunuyor.

BEŞİKTAŞ YAKINDAN İZLİYOR
Ligde matematiksel olarak şampiyonluk şansı kalmayan ancak ikincilik iddiasını koruyan Beşiktaş, bu haftayı bay geçecek. Zirvedeki kapışmayı yakından takip eden siyah-beyazlılar, ligin son iki haftasında oynayacağı Kasımpaşa ve Konyaspor karşılaşmaları öncesinde Fenerbahçe'nin puan kaybetmesini bekliyor.

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Süper Lig'in dibi alev alev!
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