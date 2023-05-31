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Giriş Tarihi: 31.5.2023 11:58 Son Güncelleme: 31.5.2023 15:57

ŞİMDİ SIRA DEVLER LİGİ'NDE!

ÖMER FARUK ÖZCAN ÖMER FARUK ÖZCAN
Spor Toto Süper Lig'in 2022-2023 sezonu şampiyonu Galatasaray oldu. Aslında baktığımızda hiçbir şeyin tesadüf olmadığını görüyoruz. Galatasaray, sezon başında yaptığı yıldız transferlerin karışılığını şampiyon olarak almış oldu.
Türk futbolundaki en büyük eksiklik de bu... Sezon başında erken ve iyi kadro planlaması, doğru bölgeye doğru transfer ve uygun bütçe kontrolü. Genele baktığımızda Galatasaray bu aşamaları doğru yaptı.
Tabii eksikleri de vardı; mesela sol bek. Sezon başında elindeki oyuncularla başladı, ara transferde de Adekugbe takviyesini yaptı. Evet yeterli olmadı ama sağ bek olarak alınan Leo Dubois zaman zaman oraya ilaç oldu. Okan Buruk'u bu yüzden tebrik etmek gerek. Kadroyu çok doğru kullandı ve sol beksiz şampiyon oldu.
Özellikle kırılma noktalarında bu hamlelerin kıymeti ortaya çıktı. Örnek olarak Fenerbahçe derbisini gösterebilirim, hiç kimsenin beklemediği anda ileri uçta Barış Alper Yılmaz'ı gördük. Evet maç öncesinde eleştiriler aldı ama maç sonu tebrik edildi. İşte futbol böyle bir şey...
Fenerbahçe'nin performansını da es geçmeyelim, yeni bir hoca ve yeni bir kadro ile bence iyi bir sezon geçirdiler. Tabii ki birçok maçtaki yanlışları konuşabiliriz ama bu sezon geneline baktığımızda Galatasaray'ın güçlü ve yıldızlar topluluğu bir kadro kurması Fenerbahçe'nin bu yılki şanssızlığı oldu.
Sonuç olarak ligin geneline baktığımızda Galatasaray, oynadığı futbol ve hamlelerin karşılığı olarak şampiyonluğa uzandı. Şimdi ise sırada Şampiyonlar Ligi var, izleyip göreceğiz...

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