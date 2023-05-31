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Giriş Tarihi: 31.5.2023 13:17 Son Güncelleme: 31.5.2023 13:20

Süper Lig'de son haftanın maç programı açıklandı!

AA
Süper Lig’de son haftanın maç programı açıklandı!

Spor Toto Süper Lig'de 38. ve son haftada oynanacak maçların programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde son haftanın müsabaka programı şöyle:

6 HAZİRAN SALI:

17.00 Demir Grup Sivasspor-Yukatel Kayserispor (Sivas 4 Eylül)

17.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Kasımpaşa (Stadı henüz açıklanmadı)

20.00 Medipol Başakşehir-Trabzonspor (Başakşehir Fatih Terim)

7 HAZİRAN ÇARŞAMBA:

20.00 Bitexen Giresunspor-Fraport TAV Antalyaspor (Çotanak Spor Kompleksi)

20.00 İstanbulspor-HangiKredi Ümraniyespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.00 MKE Ankaragücü-Adana Demirspor (Eryaman)

20.00 Beşiktaş-Arabam.com Konyaspor (Vodafone Park)

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Süper Lig'de son haftanın maç programı açıklandı!
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