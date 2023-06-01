Almanların Mesut Özil düşmanlığı bitmiyor! Hedef alındı...

Mesut Özil'i daha Schalke'den transferi söz konusu olduğu dönemde istediği transfer ücreti nedeniyle hedef haline getiren Bild, şimdi yine aleyhte haberlere başladı.





Özil, Arsenal'de futbol oynarken İngiltere'ye ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi sonrası Almanya Milli Futbol takımını bırakmasına sebep de olan Bild, aynı taktiği yine devreye soktu. Bild bu kez seçimi kazanan Erdoğan ile fotoğraf çektiren Özil'in özel hayatını ortaya serip linç edilmesinin önünü açtı.