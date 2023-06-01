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Giriş Tarihi: 1.6.2023 10:54 Son Güncelleme: 1.6.2023 10:57

Almanların Mesut Özil düşmanlığı bitmiyor! Hedef alındı...

Almanların Mesut Özil düşmanlığı bitmiyor! Hedef alındı...

Bild Gazetesi’nin futbol kariyerini Başakşehir'de sonlandıran Mesut Özil’e olan nefreti bitmiyor. Schalke’den transferi döneminde başlayan hedef gösterme haberlerine şimdi de seçim sonrası pozu eklendi.

Mesut Özil'i daha Schalke'den transferi söz konusu olduğu dönemde istediği transfer ücreti nedeniyle hedef haline getiren Bild, şimdi yine aleyhte haberlere başladı.


Özil, Arsenal'de futbol oynarken İngiltere'ye ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi sonrası Almanya Milli Futbol takımını bırakmasına sebep de olan Bild, aynı taktiği yine devreye soktu. Bild bu kez seçimi kazanan Erdoğan ile fotoğraf çektiren Özil'in özel hayatını ortaya serip linç edilmesinin önünü açtı.

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Almanların Mesut Özil düşmanlığı bitmiyor! Hedef alındı...
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