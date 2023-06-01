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Giriş Tarihi: 1.6.2023

Eyüpspor final kapısını araladı

Eyüpspor final kapısını araladı
Spor Toto 1. Lig playoff yarı finalinin ilk maçı dün oynandı. Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Eyüpspor, sahasında Bodrumspor'u 1-0 mağlup ederek avantajı cebine koydu. Mücadelede daha etkili olan eflatun-sarılılar, 34. dakikada Halil Akbunar'ın sağdan yaptığı ortada Mustafa Pektemek'in kafa vuruşuyla attığı golle öne geçti. Daha sonra skoru koruyan ve rakibine şans tanımayan Eyüpspor, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılmayı başardı. Karşılaşmanın rövanşı, 4 Haziran Pazar günü saat 16.00'da Bodrumspor'un evinde oynanacak. Eşleşmenin kazananı, play-off finalinde Pendikspor ile kozlarını paylaşıp Süper Lig'in son biletini almaya çalışacak.

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Eyüpspor final kapısını araladı
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