Eyüpspor final kapısını araladı

Spor Toto 1. Lig playoff yarı finalinin ilk maçı dün oynandı. Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Eyüpspor,sahasında Bodrumspor'u1-0 mağlup ederek avantajıcebine koydu. Mücadelede daha etkili olan eflatun-sarılılar, 34. dakikada HalilAkbunar'ın sağdan yaptığıortada Mustafa Pektemek'inkafa vuruşuyla attığı golle öne geçti. Daha sonra skoru koruyan ve rakibine şans tanımayan Eyüpspor, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılmayı başardı. Karşılaşmanın rövanşı, 4 Haziran Pazargünü saat 16.00'daBodrumspor'un evinde oynanacak. Eşleşmenin kazananı, play-off finalindePendikspor ile kozlarınıpaylaşıp Süper Lig'in son biletini almaya çalışacak.