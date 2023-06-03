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Giriş Tarihi: 3.6.2023 14:14

Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinde 397. randevu! En çok galibiyeti alan takım...

AA
Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinde 397. randevu! En çok galibiyeti alan takım...

İki takım arasında 114 yıllık rekabette Fenerbahçe'nin galibiyet sayısında 148-126, gol sayısında da 540-493 üstünlüğü bulunuyor. Lig maçlarında Fenerbahçe 52, Galatasaray 36 galibiyet aldı.

Galatasaray ile Fenerbahçe futbol takımları, Spor Toto Süper Lig'de yarın yapacakları derbiyle tarihte 397. kez karşı karşıya gelecek.

Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 114 yıllık rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertliler, geride kalan 396 maçtan 148'ini kazandı, sarı-kırmızılı ekip bu süre içinde 126 kez galip geldi. İki takım 122 maçta ise eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe'nin attığı 540 gole, Galatasaray 493 golle karşılık verdi.

Ligde 132. sınav

Galatasaray ile Fenerbahçe, 65. sezonu oynanan lig tarihinde 131 kez karşılaştı.

Genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan Fenerbahçe, rakibine galibiyet sayısında 52-36 üstünlük kurdu. Ligdeki 43 maç da berabere sonuçlandı.

Lig maçlarında sarı-lacivertliler 162, sarı-kırmızılılar ise 127 gol kaydetti.

Son 10 resmi maç

İki takım arasında oynanan son 10 derbinin 5'i berabere tamamlandı.

Rekabetteki son 10 karşılaşmada Galatasaray 3, Fenerbahçe ise 2 kez galip gelebildi.

Söz konusu 10 derbide Galatasaray 11, Fenerbahçe ise 8 kez fileleri havalandırdı.

Taraflar arasındaki son 10 derbide alınan sonuçlar şöyle:

Tarih Stat Organizasyon Sonuç (GS-FB)
17.03.2018 Ülker Süper Lig 0-0
02.11.2018 Türk Telekom Süper Lig 2-2
14.04.2019 Ülker Süper Lig 1-1
28.09.2019 Türk Telekom Süper Lig 0-0
23.02.2020 Ülker Süper Lig 3-1
27.09.2020 Türk Telekom Süper Lig 0-0
06.02.2021 Ülker Süper Lig 1-0
21.11.2021 Nef Süper Lig 1-2
10.04.2022 Ülker Süper Lig 0-2
08.01.2023 Ülker Süper Lig 3-0

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Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinde 397. randevu! En çok galibiyeti alan takım...
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