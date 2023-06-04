Beşiktaş silindir gibi

F.Bahçe ile puanlarını eşitleyen Beşiktaş, ikincilik yarışındaki iddiasını sürdürdü.

ABOUBAKAR TAM GAZ



Beşıktaş'ta bu sezon çıktığı ilk dört maçı boş geçen Aboubakar, sonrasında ise adeta coştu. Yıldız futbolcu, ardından görev aldığı 11 karşılaşmanın 10'unda fileleri sarsmayı başardı. Kamerunlu forvet bu süreçte sadece 0-0 biten Trabzon mücadelesinde ağları havalandıramadı. Toplamda 12 gole ulaşan Aboubakar, üst üste gol attığı maç sayısını ise 5 çıkardı.



GEDSON KENDİNİ AŞTI



Dinamik futboluyla Beşiktaş'ın orta sahasını ayakta tutan ve takımı hücuma taşımada önemli bir rol üstlenen Gedson Fernandes, bu başarılı performansını golle süsleme konusunda ise beklentileri karşılayamamıştı. Portekizli yıldız, bu sorunu da Adana Demirspor maçının ardından dün akşam Kasımpaşa'ya attığı golle de aşmış oldu. Gedson, kariyerinde ilk kez üst üste iki lig karşılaşmasında gol sevinci yaşadı



CENK GÜNEŞ'LE GÜZEL!



BEŞİKTAŞ yönetiminin 2 yıllık mukavele yapmaya hazırlandığı Cenk Tosun, Şenol Güneş yönetiminde adeta ikinci baharını yaşıyor… Tecrübeli futbolcu, Güneş döneminde 99. maçına çıktı ve 50. golünü kaydetti. Tosun Paşa, bu sezon ligde 15. golüne imza atarken, 4. asistini yaptı. Cenk, maçtan sonra "Beş golle kazanmak bizi mutlu etti. Şansımız var, ikinciliği kovalayacağız" dedi.



GİDERKEN REKOR KIRDI



90+13'te penaltıdan ağları havalandıran Atiba, tarihe geçti. Beşiktaş'ın emektar futbolcusu, 40 yaş, 115 gün ile Süper Lig tarihinde gol atan en yaşlı yabancı oyuncu unvanını aldı. Siyah-beyazlı formayla 3 Süper Lig şampiyonluğu, 1 de Türkiye Kupası zaferi yaşayan Kanadalı yıldız, toplam 334 karşılaşmada 27 gol, 37 asist üretti.