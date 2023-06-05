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Giriş Tarihi: 5.6.2023 09:41

Bafetimbi Gomis'ten duygusal veda!

Bafetimbi Gomis’ten duygusal veda!

Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da kutlamalar devam ederken, takım ile son maçına dün çıkan 37 yaşındaki Bafetimbi Gomis, karşılaşmanın ardından duygusal anlar yaşadı.

Galatasaray ile son maçına dün çıkan 37 yaşındaki Bafetimbi Gomis, karşılaşmanın ardından duygusal anlar yaşadı. Fransız forvet, "Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde devam edecek ama ben devam edemeyeceğim. Bu formayı taşımaktan her zaman gurur duydum" dedi. Gomis bu sezon sarı-kırmızılı formayla 28 maçta 10 gol atarken, 2 de asist yaptı.

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Bafetimbi Gomis'ten duygusal veda!
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