Bafetimbi Gomis’ten duygusal veda!

Galatasaray ile son maçına dün çıkan 37 yaşındaki Bafetimbi Gomis, karşılaşmanın ardından duygusal anlar yaşadı. Fransız forvet, "Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde devam edecek ama ben devam edemeyeceğim. Bu formayı taşımaktan her zaman gurur duydum" dedi. Gomis bu sezon sarı-kırmızılı formayla 28 maçta 10 gol atarken, 2 de asist yaptı.