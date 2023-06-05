İki gol attı stadı yıktı!

İki maçlık cezasını tamamlayarak dün ilk 11'de sahaya çıkan Nicolo Zaniolo, derbiye damgasını vurdu. Birbirinden şık iki gole imza atan İtalyan yıldız, tribünleri coşturdu.Geçtiğimiz günlerde İtalya Milli Takımı'ndan da davet alan Zaniolo, sevincini ikiye katladı. Genç futbolcu, 87. dakikada yerini Gomis'e bırakırken taraftarlardan büyük alkış aldı.Nicolo Zaniolo, bu sezon Süper Lig'deki beş golünü de iç sahada kaydetti.Galatasaray ile son maçına dün çıkan 37 yaşındaki Bafetimbi Gomis, karşılaşmanın ardından duygusal anlar yaşadı. Fransız forvet, "Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde devam edecek ama ben devam edemeyeceğim. Bu formayı taşımaktan her zaman gurur duydum" dedi. Gomis bu sezon sarı-kırmızılı formayla 28 maçta 10 gol atarken, 2 de asist yaptı.