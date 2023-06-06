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Giriş Tarihi: 6.6.2023 13:17

Tottenham, Ange Postecoglou ile 4 yıllık anlaşma sağladı

Tottenham, Ange Postecoglou ile 4 yıllık anlaşma sağladı

Premier Lig ekibi Tottenham Hotspur, son olarak İskoç temsilcisi Celtics’i çalıştıran Avusturyalı Teknik Direktör Ange Postecoglou ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur, teknik direktörlük görevi için 57 yaşındaki Avusturalyalı çalıştırıcı Ange Postecoglou ile 4 yıllık anlaşmaya varıldığını bildirdi. Tottenham, sosyal medya hesabından Ange Postecoglou ile dört yıllık sözleşmeyle imzalandığını ve yeni Teknik Direktör olarak anlaştıkları için mutlu olduklarını ifade eden bir açıklama yayımladı.

Son olarak İskoçya ekiplerinden Celtic'i çalıştıran 57 yaşındaki teknik adam, yeşil-beyazlılarla çıktığı 113 maçta 2.31 puan ortalaması yakalarken 2 de İskoçya Şampiyonluğu elde etti. Bir dönem Avustralya Milli Takımı'nı da çalıştıran Postecoglou, 2015 yılında Asya Şampiyonluğu yaşadı.

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Tottenham, Ange Postecoglou ile 4 yıllık anlaşma sağladı
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