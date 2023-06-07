Adana Demirspor sezonu galibiyet ile tamamladı!

Adana Demirspor Süper Lig'in 38. hafta mücadelesinde Başkent ekibi Ankaragücü'ne Eryaman Stadyumu'nda konuk oldu. Adana Demirspor mücadeleden Belhanda ve Emre Akbaba'nın golleri ile galip ayrılırken, ev sahibinin tek golü Milson'dan geldi. Bu skorla birlikte Adana Demirspor sezonu 69, Ankaragücü ise 42 puanla kapattı.



MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada Yusuf Erdoğan'ın ceza sahasının sol çaprazından uzak köşeye yaptığı plase vuruşta, top az farkla auta gitti.

9. dakikada ceza sahasının solunda topla buluşan Hasan Ali Kaldırım, pasını altı pasın önündeki Beridze'ye çıkardı. Müsait durumdaki Beridze'nin şutunda, kaleci Vedat Karakuş topu son anda kornere çeldi.

31. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Gökhan İnler'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Belhanda, penaltı noktasının gerisinden yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 0-1.

38. dakikada savunmanın arkasına atılan uzun topla kaleciyle karşı karşıya kalan Beridze, ceza sahasına girmeden kalecinin önde olduğunu görüp aşırtma vuruş yaptı ancak top yandan dışarı çıktı.

45. dakikada Nongoh soldan ceza sahasına girerek topu penaltı noktasının gerisindeki Belhanda'ya çıkardı. Belhanda'nın sert şutunda, kaleciyi de geçen topu çizgi üzerinden Arda Kızıldağ kafayla çıkarttı ve mutlak bir golü engelledi.

İlk yarı Adana Demirspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

57. dakikada Gökhan İnler'in sol çaprazdan ortasında ceza sahası içinde Emre Akbaba'nın kafa vuruşunda top ağlara gitti. 0-2

61. dakikada kaleci ile karşı karşıya pozisyonda ceza sahası içerisinde topla buluşan Beridze'nin vuruşunda kaleci Vedat gole izin vermedi.

82. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Milson, topla ceza sahası içerisine kadar ilerledikten sonra bekletmeden yaptığı vuruşla topu ağlara yolladı. 1-2





Kalan sürede başka gol olmadı ve müsabaka konuk ekibin 2-1'lik üsünlüğü ile sona erdi.