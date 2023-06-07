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Giriş Tarihi: 7.6.2023 08:09

Son dakika Fenerbahçe haberi: Joshua King'e büyük tepki! Kupayı bıraktı düğüne gitti

Son dakika Fenerbahçe haberi: Joshua King’e büyük tepki! Kupayı bıraktı düğüne gitti

Şampiyonluğu G.Saray'a kaptıran Fenerbahçe, pazar günü Başakşehir ile oynanacak Türkiye Kupası finaline büyük önem veriyor. ncak Joshua King aynı şekilde düşünmüyor. Bu sezon büyük umutlarla transfer edilen Norveçli santrfor, düğün hazırlıkları için İstanbul'dan ayrılarak Yunan Adası Mykonos'a gitti.

Şampiyonluğu G.Saray'a kaptıran Fenerbahçe, pazar günü Başakşehir ile oynanacak Türkiye Kupası finaline büyük önem veriyor. Sezonu boş kapatmak istemeyen ve 9 yıllık kupa hasretini bitirmeyi hedefleyen sarı-lacivertliler için bu karşılaşma çok kritik.

KING'E BÜYÜK TEPKİ

Ancak Joshua King aynı şekilde düşünmüyor. Bu sezon büyük umutlarla transfer edilen Norveçli santrfor, düğün hazırlıkları için İstanbul'dan ayrılarak Yunan Adası Mykonos'a gitti. Hafta sonu takıma katılması beklenmeyen 31 yaşındaki futbolcuya sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medyada tepki gösterdi.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Joshua King'e büyük tepki! Kupayı bıraktı düğüne gitti
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