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Giriş Tarihi: 7.6.2023 14:06

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'a Morutan için Serie A'dan takas teklifi!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’a Morutan için Serie A’dan takas teklifi!

Pisa'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Galatasaray'ın Rumen kanat oyuncusu Olimpiu Morutan'a Serie A ekibindan takas teklifi geldi.

Sezonu İtalya Serie B ekiplerinden Pisa'da kiralık geçiren Olimpiu Morutan, Çizme ekiplerinin dikkatini çekmeyi başardı. Serie A temsilcisi Salernitana'nın, 24 yaşındaki kanat oyuncusunu kadrosuna katmak istediği ileri sürüldü.

Fanatik'in haberine göre Pisa'nın 5.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmadığı Morutan için Salernitana'nın genç forveti Erik Botheim'ı takasta kullanmayı planladığı iddia ediliyor.

Şimdilik menajerler vasıtasıyla gerçekleşen görüşme resmi teklife dökülürse, Sarı Kırmızılılar bu takası masaya yatıracak. Botheim'in Galatasaray kadrosunda 2. santrfor olarak düşünülebileceği ifade edildi.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'a Morutan için Serie A'dan takas teklifi!
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