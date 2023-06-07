Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Süper Lig'de küme düşen son takım belli oluyor! Nefes kesecek karşılaşmalarda ilk düdük çaldı... (CANLI)
Giriş Tarihi: 7.6.2023 19:57 Son Güncelleme: 7.6.2023 20:17

Süper Lig'de küme düşen son takım belli oluyor! Nefes kesecek karşılaşmalarda ilk düdük çaldı... (CANLI)

Süper Lig’de küme düşen son takım belli oluyor! Nefes kesecek karşılaşmalarda ilk düdük çaldı... CANLI

Süper Lig'in 38. hafta mücadelesi nefes kesen mücadelelere sahne olurken, düşen son takım belli oluyor. İstanbulspor, sahasında ligden düşen ilk takım olan Ümraniyespor'u konuk ederken, Giresunspor ise Antalyaspor'u konuk edecek. Haberimizde canlı olarak vereceğimiz karşılaşmalarda ilk düdük çaldı.

Süper Lig'de sezonun son maçları oynanıyor. Ligden düşen son takımın belli olacağı karşılaşmalarda Giresunspor, sahasında Akdeniz ekibi Antalyaspor'u konuk ederken, İstanbulspor ise Ümraniyespor'u konuk ediyor.

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İstanbulspor 0-0 Ümraniyespor (İlk yarı oynanıyor)

İLK 11'LER

İstanbulspor: İstanbulspor: Jensen, Okan, Duhaney, Ali, Deli, Emir Kaan, Lokilo, Rroca, Loshaj, Onur, Jetmir Topalli
Ümraniyespor: Berke, Popov, Lenjani, Mustafa, Mert, Batuhan, Yusuf, Fatih Yiğit, Yunus Emre, Onur Ayık, Umut Nayir

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Giresunspor 1-0 Ümraniyespor (İlk yarı oynanıyor)

GOL: Bajic (P)

Giresunspor: Ferhat, Arias, Hayrullah, Kadir, Faruk Can, Savicevic, Doğan Can, Sainz, Campuzano, Görkem, Bajic
Antalyaspor: Leite, Emrecan, Gerxhaliu, Bünyamin, Güray, Ghacha, Nakajima, Erdal, Larsson, Fernando, Haji Wright

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Süper Lig'de küme düşen son takım belli oluyor! Nefes kesecek karşılaşmalarda ilk düdük çaldı... (CANLI)
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