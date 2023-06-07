Süper Lig'de küme düşen son takım belli oluyor! Nefes kesecek karşılaşmalarda ilk düdük çaldı... (CANLI)

Süper Lig'de sezonun son maçları oynanıyor. Ligden düşen son takımın belli olacağı karşılaşmalarda Giresunspor, sahasında Akdeniz ekibi Antalyaspor'u konuk ederken, İstanbulspor ise Ümraniyespor'u konuk ediyor.
İstanbulspor 0-0 Ümraniyespor (İlk yarı oynanıyor)
İLK 11'LER
İstanbulspor: İstanbulspor: Jensen, Okan, Duhaney, Ali, Deli, Emir Kaan, Lokilo, Rroca, Loshaj, Onur, Jetmir Topalli
Ümraniyespor: Berke, Popov, Lenjani, Mustafa, Mert, Batuhan, Yusuf, Fatih Yiğit, Yunus Emre, Onur Ayık, Umut Nayir
Giresunspor 1-0 Ümraniyespor (İlk yarı oynanıyor)
GOL: Bajic (P)
Giresunspor: Ferhat, Arias, Hayrullah, Kadir, Faruk Can, Savicevic, Doğan Can, Sainz, Campuzano, Görkem, Bajic
Antalyaspor: Leite, Emrecan, Gerxhaliu, Bünyamin, Güray, Ghacha, Nakajima, Erdal, Larsson, Fernando, Haji Wright