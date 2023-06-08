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Giriş Tarihi: 8.6.2023 11:26

Vitor Pereira'nın yeni adresi belli oldu!

Vitor Pereira’nın yeni adresi belli oldu!

Flamengo ile yolları ayırdıktan sonra hiçbir kulüpte görev almayan teknik direktör Vitor Pereira, Dubai ekipleri Al Wasl ve Shabab Al Ahli ile masaya oturdu. 54 yaşındaki hocanın yeni adresinin kısa süre içerisinde netleşmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'yi 2 dönem çalıştıran Vitor Pereira, son olarak Flamengo'da görev almıştı. Nisan ayından bu yana boşta olan Portekizli hocanın yeni durağı Dubai olacak.

İKİ TAKIMLA GÖRÜŞME HALİNDE
A Bola'da yer alan habere göre; Vitor Pereira, Dubai ekipleri Wasl ve Shababa Al Ahli ile görüşme halinde. Portekizli hocanın iki kulüpten birinin başına geçmesine kesin gözüyle bakılıyor.

BREZİLYA'DA NE YAPTI?
Son olarak Flamengo'yu çalıştıran Vitor Pereira, 2022-2023 sezonunda Brezilya ekibinin başında 20 maça çıktı. Deneyimli çalıştırıcı bu maçlarda 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyet alırken 1.60 puan ortalaması tutturdu.

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Vitor Pereira'nın yeni adresi belli oldu!
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