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Giriş Tarihi: 9.6.2023

Pendik mucizesi

Pendik mucizesi

Play-off finalinde Bodrumspor’u yenen kırmızıbeyazlılar, tarih yazdı. Regattin ve Thuram’ın golleriyle zafere uzanan Pendik; Samsun ve Ç.Rize’nin ardından Süper Lig’e ‘merhaba’ dedi

Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Bodrumspor'u 2-1 yenen Pendikspor, Samsunspor ve Çaykur Rize'nin ardından Süper Lig'e yükselen son takım oldu. Mersin'de oynanan maça İstanbul ekibi etkili başladı. 29. dakikada, ceza sahasında Ali Aytemur topa elle müdahale edince hakem penaltıyı verdi. Atışı kullanan Regattin topu ağlara gönderdi: 1-0. Pendikspor, 2 dakika sonra Thuram'ın kafa vuruşuyla skoru 2-0 yaptı. 38'de Hasan'ın topu kendi ağlarına göndermesiyle Bodrum, farkı bire indirdi. Yeşil-beyazlılar 62'de Ramazan'ın gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı. Mücadelede başka gol olmayınca bir sezon önce TFF 2. Lig'de yarışan ve geçen yıl şampiyon olarak Spor Toto 1. Lig'e yükselen Pendikspor, tarihinde ilk kez Süper Lig'e adını yazdırdı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TEBRİK ETTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig'e adını yazdıran Pendikspor'u tebrik etti. Erdoğan, mesajında "Spor Toto Süper Lig'e yükselen Pendikspor'u, taraftarını ve tüm Pendikli vatandaşlarımızı tebrik ediyor, yeni sezonda mücadele edecek tüm takımlarımıza şimdiden başarılar diliyorum" dedi

BUGÜNLERİ HAYAL ETTİK
2012-2013 sezonunda Kayseri Erciyesspor'u, Süper Lig'e çıkaran Pendikspor'un teknik direktörü Osman Özköylü, ikinci kez aynı sevinci yaşadı. 51 yaşındaki çalıştırıcı duygularını şöyle anlattı: "Çok büyük bir mutluluk. Bir sene önce 2. Lig'deydik, orada şampiyon olup bu lige gelip hiç beklemeden Süper Lig'e çıkmak kolay değil. Ama biz gerçekten sezon başından itibaren bugünleri hayal ederek yaşadık. Bütün oyuncularımı kutluyorum."

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Pendik mucizesi
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