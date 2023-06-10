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Giriş Tarihi: 10.6.2023 16:51

Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası final maçı kamp kadrosu belli oldu!

AA
Fenerbahçe’nin Türkiye Kupası final maçı kamp kadrosu belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası Finali’nde yarın İzmir Gürsel Aksel Stadyumu’nda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda Medipol Başakşehir'le karşılaşacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Jorge Jesus, Altay Bayındır ve Lincoln Henrique'yi de kadroya aldı.

Portekizli teknik adamın belirlediği kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

"Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Osman Ertuğrul Çetin, Furkan Onur Akyüz, Samet Akaydın, Serdar Aziz, Luan Peres, Attila Szalai, Gustavo Henrique, Yiğit Efe Demir, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Nazım Sangare, Jayden Oosterwolde, Lincoln Henrique, Ezgjan Alioski, Willian Arao, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, Arda Güler, Diego Rossi, İrfan Can Kahveci, Emre Mor, Enner Valencia, Michy Batshuayi, Serdar Dursun, Joao Pedro."

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın Gürsel Aksel Stadı'nda Medipol Başakşehir'le karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Daha sonra iki gruba ayrılarak pas ve top kapma idmanları yapan sarı-lacivertli futbolcular, taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenmanı noktaladı.

Sarı-lacivertli ekip bugün özel uçakla İzmir'e hareket edecek.

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Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası final maçı kamp kadrosu belli oldu!
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