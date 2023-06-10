Orkun Kökçü, 30 milyon Euro bedelle Benfica’ya transfer oldu! Serbest kalma bedeli dudak uçuklattı

Feyenoord ile Hollanda'da şampiyonluk yaşayan Orkun Kökçü, Portekiz devi Benfica'ya transfer oldu. Gece saatlerinde Lizbon'a giden Orkun Kökçü, sağlık kontrollerinin ardından 5 yıllık imzayı atacak. 30 milyon Euro bonservis bedeli ödenecek olan Orkun Kökçü, Benfica tarihinin en yüksek bonservisli 3. oyuncusu olacak.

SERBEST KALMA BEDELİ 120 MİLYON EURO

Benfica, Orkun Kökçü'nün serbest kalma bedelini 120 milyon Euro olarak belirledi. Gelecekteki satıştan elde edilecek gelirin %20'si Feyenoord'a ödenecek. Feyenoord ile şampiyonluk yaşayan Orkun Kökçü, takım kaptanı olarak bu sezon toplam 46 maça çıktı. 12 gol atan milli futbolcu, 5 de asist yaptı.