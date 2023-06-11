Flaş Galatasaray sözleri! "F.Bahçe'de bunlar olmadı"

SABAH Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan, Galatasaray'ın gündemine dair bir yazı yazdı.

İşte yazının tamamı...

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile güzel bir röportaj yaptık. Türk medyasında ilk ve tek röportajını SABAH SPOR'A verdiği için kendisine teşekkür ederim. Yazarımız Levent Tüzemen'in de bulunduğu mülakatı iki gün boyunca yayınladık. Ben buradan iki günü özetlemek istiyorum:

1- İcardi'yi transfer etmek zor. Maliyeti yüksek bir transfer. Sponsorlar ile anlaştık ama kararı İcardi verecek.. (Fikrim: Gelme olasığı yüzde 25).



2- Galatasaray'ın şampiyonluğunda 4 madde önemli.. 1-Sevgi, 2- Finans, 3- Tesisleşme 4- Sportif Başarı.. (Fikrim: Bence de Galatasaray'ın başarısındaki en önemli şey sevgi idi.. Her ortamda takım ile camianın bütünleşmesi. Fenerbahçe'de bunların hiçbiri olmadı).



3- Galatasaray Kulübü bu ay 13 milyon Euro ödeyecek. Büyük bir rakam ama biz parayı hazırladık. Hazırlıklar tamam. (Fikrim: Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalamazsa ve yeni sponsonlar bulumazsa mali olarak zorlanır. Acil kaynak lazım)



4- Beş futbolcuya teklif var. Ama ben oyuncu satmak istemiyorum. Tabi kendileri gitmek istemezse... (Fikrim: Galatasaray Nelssson ve Boey'i satacak. Bu olasılık oldukça yüksek. Beklenen rakam en az 35 milyon Euro).



5- Beni Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş aradı ve tebrik etti. Hatta eşimi de Ahmet Nur Çebi'nin eşi aramış.. Kutlamış.. (Fikrim: Harika bir kutlama olmuş. Ne kadar kulüpler arasında kavga olsa da fair play ruhu bambaşka bir şey Bravo Şenol Hoca).



SERGEN YALÇIN BAŞARIR MI?



Teknik adam öğüten Fenerbahçe bu gece bir hocasına daha veda edecek. Ne manşetlerle geldi oysa Jorge Jesus.. Günlerce medya yazdı, çizdi peşine düştü, izini sürdü. Söylemleri, yaptıkları, hareketleri... Rüzgâr gibi geçti… Portekizli teknik adam kupayı alsa da almasa da devam etmeliydi. Muhtemelen başka bir ülke ile anlaştı. Ali Koç, yeni bir teknik adam ile 6. sezonuna başlayacak. Yerli mi olur yabancı mı bilinmez. Kanımca yerli bir isim... Şimdi yabancı bir hoca ile tekrar maceraya girmez. Ya da daha önce Türkiye'de görev yapmış bir hoca... Haftaya mali genel kurulda açıklanır.. Bakalım Sergen Yalçın mı? Başka bir isim mi? Yalçın, F.Bahçe için biçilmiş kaftan.. Uygun bir teknik adam olur!



ADAYI BEĞENİRSEM SEÇİM OLUR!



Fenerbahçe'de seçim beklentisi camiada oldukça fazla olsa da başkan Ali Koç'un bu kararı almayacağı kesin.. Geçtiğimiz günlerde kendi imzasıyla yaptığı açıklamada, zaten kongre şartlarını ortaya koydu. Bu bir nevi 'ben seçime gitmiyorum' demekti. Nerede görülmüş ki "Başkan adayı çıksın ben de beğenirsem ya da rakip olarak kendime uygun görürsem seçime gideyim" mantığı.. Tam da buydu yaptığı açıklama.. Ali Koç beş sezondur Fenerbahçe futbol takımına mutlu günler yaşatmadı. Bugün kupayı alırsa bu bir ilk olacak. Yeter mi? Tabii ki yetmez! Basketbolda yıllardır finale kalan sarı-lacivertli takım havlu attı. Anadolu Efes karşısındaki kötü performans için de hakemler suçlu oldu. O da yetmedi Ergin Ataman'ı az kalsın dövecek yöneticiler sahneye çıktı. Sayın Koç illa ki seçime gitmeli, aday çıksa da çıkmasa da... Çünkü kendisini taşıyacak yöneticilere ihtiyacı var...