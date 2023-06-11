İzmir’de müthiş gece! Fenerbahçe mi Başakşehir mi?

Süper Lig biterken, Türkiye'nin de gözü dev finale çevrildi: Ziraat Türkiye Kupası… 2013'te kupayı müzesine götüren Fenerbahçe, ardından 2018'de finalde Akhisar'a yenilirken 10 yıllık hasretini bitirmek için sahaya çıkacak. Kanarya daha önce 6 zafere ulaşan taraf olurken, son 19 sezonda 9. kez final heyecanı yaşayacak. Medipol Başakşehir ise 2011'de Beşiktaş'a, 2017'de ise Konyaspor'a penaltılarda mağlup olarak kupanın kıyısından döndü. Jorge Jesus yönetimindeki F.Bahçe 5. turdan katıldığı turnuvada İstanbulspor, Ç.Rize, Kayserispor ve Sivasspor'u eleyerek hiç yenilmeden finale çıktı. Bozbaykuşlar ise 5. turda elediği Göztepe sonrasında Karagümrük, G.Saray ve A.Gücü engellerini aşıp İzmir'e final biletini aldı. İki ekip arasında Süper Lig'de oynanan iki mücadeleyi ise F.Bahçe 1-0 ve 2-1'lik skorlarla kazandı.



175

F.Bahçe kadrosu 175.2 milyon Euro (4.4 milyar TL) olarak hesaplanırken, Medipol Başakşehir'in kadro değeri ise 45.8 milyon Euro (1 milyar 150 milyon TL) olarak gösteriliyor.



61

Türkiye Kupası'nın 61. finali bugün oynanacak. Geride kalan 60 yılda G.Saray 18, Beşiktaş 10, Trabzon 9, F.Bahçe ise 6 kez mutlu sona ulaştı.



4

İki takım kupada daha önce 4 kez birbirine rakip oldu. Bu maçların birini F.Bahçe, birini Başakşehir kazanırken iki mücadele ise berabere sona erdi.



24

Kupa tarihinde toplam 24 farklı takım final heyecanı yaşadı. Son 5 sezonda ise 10 değişik takım sahadaydı.



FUTBOL BAYRAMI ATV VE A SPOR'DA



Türkiye'de sezonun son maçında herkes ATV ve A Spor ekranlarına kilitlenecek. Gün boyunca A Spor, final için detayları aktaracak ve maç sonrasında da yorumcular analizleri ile ekranlarda olacak. 20.45'teki karşılaşma ise ATV'den canlı ve şifresiz olarak izleyicilere ulaşacak.



BOŞ YER KALMADI



20 bin kişi kapasiteli Gürsel Aksel Stadı'ndaki mücadele için boş yer kalmadı. 200-400 TL'den satışa çıkan biletler kısa sürede tamamen tükendi.



KANARYA KAZANIRSA GRUPLARDA SERİ BAŞI



F.Bahçe Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanması halinde önemli bir avantaj yakalayacak. Sarı-lacivertliler, UEFA Konferans Ligi'nde grup bölümüne kalırsa seri başı olacak ve 1. torbada yerini ayıracak.



KİNG&CRESPO'DAN DÜĞÜN FOTOĞRAFLARI



F.Bahçe'nin iki kritik ismi düğünleri nedeniyle İzmir'deki finalde forma giyemeyecek. Her iki oyuncu da G.Saray maçı sonrasında Türkiye'den ayrılırken sosyal medyadan da düğün öncesindeki fotoğraf çekiminin detaylarını paylaştılar.



ADANA DEMİR'İN DESTEĞİ F.BAHÇE'YE



Süper Lig'i 4. sırada bitiren Adana Demirspor'un finalde gönlü F.Bahçe'den yana. Ligi ikinci tamamlayan Kanarya, kupayı müzesine götürürse UEFA Konferans Ligi'ne gelecek sezon Türkiye'den gidecek üçüncü takım Adana Demirspor olacak.