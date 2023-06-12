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Giriş Tarihi: 12.6.2023 13:51

Altay'da Efe Sarıkaya'ya talip çok!

DHA
Altay’da Efe Sarıkaya’ya talip çok!

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'ın 17 yaşındaki stoperi Efe Sarıkaya'ya Süper Lig ve Avrupa'dan teklifler yağmaya devam ediyor. Siyah-beyazlıların altyapısından yetiştirip vitrine çıkardığı Efe'yi İspanya'dan bir takımın düzenli olarak takip ettiği ve beğendiği bildirildi.

Bu kulübün son UEFA Avrupa Ligi Şampiyonu Sevilla olduğu iddia edilirken, Süper Lig'den de Medipol Başakşehir'in oyuncuyu radarına aldığı vurgulandı. Altay'ın teknik patronu Tuna Üzümcü de Efe'ye birçok kulübün ilgisinin olduğunu doğruladı. Altay'ın yine altyapıdan çıkarıp Türk futboluna hediye ettiği stoper Cenk Özkaçar, İspanyol devi Valencia ile 5 yıllık sözleşme imzalamıştı. Efe, önceki sezon Süper Lig'de Altay formasını 2 müsabakada giydi. Bu sezon ise 27 karşılaşmaya çıkan genç savunmacı, 2094 dakika süre aldı ve istikrarı yakaladı. Efe, performansıyla U18 Milli Takım'a da seçildi. Altay'da Efe gibi transferde Eren Karataş, Eren Erdoğan ve Arda Gezer de gözde.

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Altay'da Efe Sarıkaya'ya talip çok!
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