Fenerbahçe’de Diego Rossi’ye İtalyan kancası!

Gelecek sezon için çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor. Hareketli günler geçiren Fenerbahçe'de Diego Rossi ile ilgili de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Bu sezon beklenilen performansın uzağında kalan Rossi'ye teklif var.

BOLOGNA TEKLİF YAPTI

Bologna, Uruguaylı hücum oyuncusu için 4 milyon Euro'luk bir öneri ile sarı-lacivertli kulübün kapısını çaldı. Fenerbahçe 10 gün içinde yeni hocasını belirleyecek. Sarı-lacivertli yönetim, Rossi ile ilgili kararı yeni hocasına bırakacak. (fotoMaç)