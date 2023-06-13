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Giriş Tarihi: 13.6.2023 10:54

Fenerbahçe'de Diego Rossi'ye İtalyan kancası!

Fenerbahçe’de Diego Rossi’ye İtalyan kancası!

Fenerbahçe'de sezonun sona ermesinin ardından transfer hareketliliği arttı. Son olarak Glasgow Rangers forması giyen Ryan Kent ile anlaşan ve sözleşmesi sona eren Ekvadorlu yıldızı Enner Valencia ile yollarını ayıran sarı-lacivertlilerde Diego Rossi ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

Gelecek sezon için çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor. Hareketli günler geçiren Fenerbahçe'de Diego Rossi ile ilgili de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Bu sezon beklenilen performansın uzağında kalan Rossi'ye teklif var.

BOLOGNA TEKLİF YAPTI
Bologna, Uruguaylı hücum oyuncusu için 4 milyon Euro'luk bir öneri ile sarı-lacivertli kulübün kapısını çaldı. Fenerbahçe 10 gün içinde yeni hocasını belirleyecek. Sarı-lacivertli yönetim, Rossi ile ilgili kararı yeni hocasına bırakacak. (fotoMaç)

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Fenerbahçe'de Diego Rossi'ye İtalyan kancası!
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