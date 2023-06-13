Premier Lig’de harcama limiti planı!

İngiltere Premier Lig'de 2022/23 sezonun sona ermesinin ardından yeni sezon için farklı bir plan gündemde. Ligin daha rekabetçi olmasını isteyen Premier Lig kulüpleri, mevcut rekabet ortamının korunması için takımlara maaş limiti getirmeyi hedefliyor.

Times'ta yer alan haberde takımların maaş limitini belirlerken ligin son sırasında yer alan takımın elde ettiği yayın gelirini dikkate alacağı aktarıldı.

Maaş limiti nasıl hesaplanacak?

İngiltere Premier Lig'de son sırada yer alan takımın ilgili sezonda elde ettiği yayın gelirinin 4 katı hesaplanacak ve bu tutar maaş limiti olarak belirlenecek.

Takımlar arasında henüz bir anlaşma olmasa da maaş limiti için ortak fikrin, ligdeki dengeyi sağlamak için gündeme geldiği ifade edildi.

Şampiyonlar Ligi ve Dünya Kulüpler Kupası'ndaki yeni formatın uygulanmasıyla birlikte ligdeki üst düzey takımlarla alt ve orta sıralarda yer alan takımlar arasındaki ekonomik farkın artmasından endişe duyulduğu kaydedildi.

ÜST DÜZEY KULÜPLER KARŞI ÇIKIYOR

Haberde, Premier Lig'de üst sıralarda yer alan kulüplerin bu karara karşı çıktığı ifade edildi.

Ligin bugün ve çarşamba günü yapacağı toplantıda konunun gündeme geleceği maaş limitinin ciddi bir şekilde düşünüldüğü belirtildi.

Premier Lig yayın geliri ne kadar? Takımlar ne kadar kazanıyor?

İngiltere Premier Lig'de 2021/22 sezonunda elde edilen yayın gelirleri örnek olarak kullanılırken ligi son sırada bitiren Norwich City'nin o sezonda yayın geliri olarak 100.6 milyon sterlin kazandığı ifade edildi.

Maaş limitinin uygulandığı senaryoda takımların maaş için harcama sınırının 402.4 milyon sterlin olacağı aktarıldı.

O sezonda en yüksek maaş bütçesine sahip olan takım 394 milyon sterlinle Manchester United'dı.

"BİR GÜVENLİK ÖNLEMİ OLARAK GÖRÜLÜYOR"

İsmi belirtilmeyen bir kaynağın görüşlerine yer verilirken açıklamada şu ifadeler yer aldı, "Bu çok zekice bir konsept. Aynı zamanda bir güvenlik önlemi olarak görülüyor. Şampiyonlar Ligi'nde yeni bir format başladığında ve benzer şekilde FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda, takımlar çok daha fazla para kazanacak. Zaten büyük bir finansal boşluk var ve bunun daha da artması muhtemel. Premier Lig'in gücü, rekabetçiliği ve öngörülemeziliği olmuştur. Teklif, bunun korunmasına yardımcı olabilir."