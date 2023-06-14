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Giriş Tarihi: 14.6.2023 12:59

Denizli’den, Kenya Milli Takımı'na antrenör!

İHA
Denizli’den, Kenya Milli Takımı’na antrenör!

Denizlispor’da yıllarca forma giyen, futbolu bıraktıktan sonrada yönetici ve teknik direktör olarak çeşitli hizmetler veren Kenan Atik, Kenya Milli Takımı’nda yardımcı antrenör olarak görev yapmaya başladı.

Denizlispor altyapısında futbola başlayan, 1984-1997 yılları arasında Denizlispor, Sivasspor, Nazillispor ve Torbalıspor'da forma giyen, 1998-2008 yılları arasında Denizlispor'da altyapı koordinatörü olarak görev yapan, 2010-2016 arası Denizlispor'da çeşitli kademelerde antrenör olarak görev yapan deneyimli çalıştırıcı Kenan Atik, Kenya Milli Takımı Teknik Direktörü Engin Fırat'ın ekibine katıldı.

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Denizli’den, Kenya Milli Takımı'na antrenör!
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