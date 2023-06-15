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Giriş Tarihi: 15.6.2023 11:48

Son dakika transfer haberleri: Andrea Pirlo Süper Lig'de kalıyor! Yeni takımı...

Son dakika transfer haberleri: Andrea Pirlo Süper Lig’de kalıyor! Yeni takımı...

Montella ile yollarını ayırdıktan sonra takımı yabancı bir isme emanet etmek isteyen Adana Demirspor'un teknik direktörlük pozisyonu için Andrea Pirlo ve Razvan Lucescu ile görüştüğü öğrenildi. Güney ekibi, tercihini iki isimden birinden yana kullanacak.

Fenerbahçe'nin gündeminde bulunan Vincenzo Montella ile yollarını ayıran Adana Demirspor'da teknik direktörlük koltuğu için düşünülen iki aday isim ortaya çıktı. Adana Demirspor, teknik direktörlük pozisyonu için Andrea Pirlo ve Razvan Lucescu ile görüşüyor.

Vincenzo Montella ile vedalaşan Adana Demirspor'da ilk hedef, İtalyan ekolünü sürdürmek ve Andrea Pirlo ile anlaşmak. Başkan Murat Sancak, İtalyan hocanın şartlarını öğrenmek için görüşme talep etti.

Razvan Lucescu ise ünlü teknik direktör Mircea Lucescu'nun oğlu. 54 yaşındaki teknik adam şu anda Yunan ekibi PAOK'u çalıştırıyor. Başkan Murat Sancak'ın her iki adayla da görüşmeler yaptıktan sonra kararını vermesi bekleniyor. Güney ekibinin tercihinin kesinlikle yabancı bir teknik adam olması bekleniyor. (Fanatik)

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Son dakika transfer haberleri: Andrea Pirlo Süper Lig'de kalıyor! Yeni takımı...
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