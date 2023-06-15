Son dakika transfer haberleri: Andrea Pirlo Süper Lig’de kalıyor! Yeni takımı...

Fenerbahçe'nin gündeminde bulunan Vincenzo Montella ile yollarını ayıran Adana Demirspor'da teknik direktörlük koltuğu için düşünülen iki aday isim ortaya çıktı. Adana Demirspor, teknik direktörlük pozisyonu için Andrea Pirlo ve Razvan Lucescu ile görüşüyor.

Vincenzo Montella ile vedalaşan Adana Demirspor'da ilk hedef, İtalyan ekolünü sürdürmek ve Andrea Pirlo ile anlaşmak. Başkan Murat Sancak, İtalyan hocanın şartlarını öğrenmek için görüşme talep etti.

Razvan Lucescu ise ünlü teknik direktör Mircea Lucescu'nun oğlu. 54 yaşındaki teknik adam şu anda Yunan ekibi PAOK'u çalıştırıyor. Başkan Murat Sancak'ın her iki adayla da görüşmeler yaptıktan sonra kararını vermesi bekleniyor. Güney ekibinin tercihinin kesinlikle yabancı bir teknik adam olması bekleniyor. (Fanatik)