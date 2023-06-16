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Giriş Tarihi: 17.6.2023 00:52

EURO 2024 elemelerinde ilk gün nefes kesti!

AA
EURO 2024 elemelerinde ilk gün nefes kesti!

UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin üçüncü haftasında, ilk gün maçları tamamlandı. İşte tüm detaylar...

Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenecek turnuvanın finallerine katılacak takımların belirleneceği elemelerin üçüncü haftasında, B, C, D, H ve I gruplarında 12 maç oynandı.

D Grubu'nda yer alan Türkiye, deplasmanda Letonya'yı uzatmalarda bulduğu golle 3-2 mağlup etti.

A Milli Takım'ın golleri, 22. dakikada Abdülkerim Bardakcı, 61. dakikada Cengiz Ünder ve 90+5. dakikada İrfan Can Kahveci'den geldi. Ev sahibi ekip ise 51. dakikada Eduard Semsis ve 90+4. dakikada Kristers Tobers ile ağları sarstı. İlk golün sahibi Semsis, 83. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Ay-yıldızlılar, bu sonucun ardından 6 puan ve maç fazlasıyla grupta ilk sırada yer aldı.

Öne çıkan diğer maçlarda, Fransa, deplasmanda Cebelitarık'ı 3-0, İngiltere ise konuk olduğu Malta'yı 4-0 mağlup etti.

Alınan sonuçlar şöyle:

B Grubu:

Cebelitarık-Fransa: 0-3

Yunanistan-İrlanda Cumhuriyeti: 2-1

C Grubu:

Kuzey Makedonya-Ukrayna: 2-3

Malta-İngiltere: 0-4

D Grubu:

Letonya-Türkiye: 2-3

Galler-Ermenistan: 2-4

H Grubu:

Finlandiya-Slovenya: 2-0

San Marino-Kazakistan: 0-3

Danimarka-Kuzey İrlanda: 1-0

I Grubu:

Kosova-Romanya: 0-0

Andorra-İsviçre: 1-2

Belarus-İsrail: 1-2

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EURO 2024 elemelerinde ilk gün nefes kesti!
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