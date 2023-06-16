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Giriş Tarihi: 16.6.2023 08:52 Son Güncelleme: 16.6.2023 08:55

Sacha Boey'den G.Saray'a kötü haber! Transferi iptal olabilir...

Sacha Boey’den G.Saray’a kötü haber! Transferi iptal olabilir...

Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray'a Sacha Boey'den kötü haber geldi. Bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken ve birçok Avrupa kulbünün radarına giren Fransız oyuncu ayak bileğinden sakatlandı. Oyuncusunu en az 20 milyon Euro'ya satmayı planlayan G.Saray'ın planları suya düşebilir.

Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, top başı yapmak için zaman sayıyor. Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi için mücadele edecek olan sarı-kırmızılı ekip çalışmalarını devam ettirirken yıldız oyuncusundan kötü haber geldi.

FRANSA ÜMİT MİLLİ TAKIMI KADROSUNDAN ÇIKARILDI

Sezon içinde Kamerun'dan gelen daveti Fransa'yı düşünerek reddeden Sacha Boey, beklediği fırsatı Fransa Ümit Milli Takımı'ndan aldı. Ancak sağ bek, ayak bileğindeki ağrıları nedeniyle kadrodan çıkartıldı.

TEKLİFLERİ OLUMSUZ ETKİLEYEBİLİR

Piyasa yapma fırsatını tepen 22 yaşındaki oyuncu için bu yaz transfer döneminde beklenen 20 milyon Euro'nun üzerinde tekliflerin gelmesi de zora girdi.

BOEY KALIRSA %100 ZAM ALACAK

Oyuncusunu düşük rakamlara satmayı düşünmeyen Galatasaray, Boey'i yeni sezon için Şampiyonlar Ligi kozuyla motive edecek. 480 bin Euro ile takımın en az kazanan yabancılarından olan Boey kalırsa ücretine %100 zam yapılacak.

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Sacha Boey'den G.Saray'a kötü haber! Transferi iptal olabilir...
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