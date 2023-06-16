Sacha Boey’den G.Saray’a kötü haber! Transferi iptal olabilir...

Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, top başı yapmak için zaman sayıyor. Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi için mücadele edecek olan sarı-kırmızılı ekip çalışmalarını devam ettirirken yıldız oyuncusundan kötü haber geldi.