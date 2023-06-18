Kondogbia çıkarması

Atletico Madrid'de forma şansı bulamayan Geoffrey Kondogbia'yı kadrosuna katmakta kararlı olan Beşiktaş, transferi bitirmek için düğmeye bastı. İspanya basınında da geniş yankı bulan habere göre; sportif direktör Ceyhun Kazancı yarın Madrid'e giderek pazarlık masasına oturacak ve ardından İstanbul'a dönecek. İspanyol kulübünün 5 milyon Euro bonservis istediği Orta Afrikalı ön libero için 2.5 milyon Euro teklif eden siyah-beyazlıları, oyuncunun 4 milyon Euro'luk yıllık ücreti de düşündürüyor. Bu arada Premier Lig ekibi Wolverhampton'ın da 30 yaşındaki orta saha ile ilgilendiği ifade edildi.Beşiktaş'ın yeni sezonda giyeceği 3 forma henüz tanıtılmadı ancak satışlar başladı. Adidas ve Beşiktaş'ın hayata geçirdiği "Görmeden de Severiz" isimli kampanya ile taraftarlar yeni sezon formalarını görmeden satın alabilecek. Kampanyayla birlikte futbolseverler ön sipariş oluşturacak ve 21 Haziran'da düzenlenecek lansman günü formalarına herkesten önce ulaşmış olacak.