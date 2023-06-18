Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kondogbia çıkarması
Giriş Tarihi: 18.6.2023

Kondogbia çıkarması

Kondogbia çıkarması

Beşiktaş Sportif Direktörü Kazancı, 30 yaşındaki ön libero için Madrid’de pazarlık masasına oturacak

Atletico Madrid'de forma şansı bulamayan Geoffrey Kondogbia'yı kadrosuna katmakta kararlı olan Beşiktaş, transferi bitirmek için düğmeye bastı. İspanya basınında da geniş yankı bulan habere göre; sportif direktör Ceyhun Kazancı yarın Madrid'e giderek pazarlık masasına oturacak ve ardından İstanbul'a dönecek. İspanyol kulübünün 5 milyon Euro bonservis istediği Orta Afrikalı ön libero için 2.5 milyon Euro teklif eden siyah-beyazlıları, oyuncunun 4 milyon Euro'luk yıllık ücreti de düşündürüyor. Bu arada Premier Lig ekibi Wolverhampton'ın da 30 yaşındaki orta saha ile ilgilendiği ifade edildi.

GÖRMEDEN DE SEVERİZ!
Beşiktaş'ın yeni sezonda giyeceği 3 forma henüz tanıtılmadı ancak satışlar başladı. Adidas ve Beşiktaş'ın hayata geçirdiği "Görmeden de Severiz" isimli kampanya ile taraftarlar yeni sezon formalarını görmeden satın alabilecek. Kampanyayla birlikte futbolseverler ön sipariş oluşturacak ve 21 Haziran'da düzenlenecek lansman günü formalarına herkesten önce ulaşmış olacak. Formaların fiyatı 1399 TL.

EN ÇOK OKUNANLAR

Zorunlu hizmet affı son dakika | Bakan Tekin duyurdu: Öğretmenlere "Zorunlu hizmet affı" müjdesi
Otomobilde fahiş fiyata el konuluyor! Bakanlık harekete geçti: Sektör mercek altına alınacak
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan enflasyonla mücadele mesajı: Tek haneli rakamlara düşüreceğiz
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Başkan Erdoğan torununun mezuniyetine katıldı
CHP'li eski vekil Mehmet Sevigen: Kılıçdaroğlu bir diktatör
İçişleri Bakanı Yerlikaya: 330 bin hanenin kira yardımı bayram öncesi ödenecek
Fındık operasyonunda 18 kişi adliyede
Son dakika: Kahramanmaraş Pazarcık'ta korkutan deprem
Şu bizim cici ekonomistlerimiz
ARKADAŞINA GÖNDER
Kondogbia çıkarması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA