Son dakika haberleri: Stefan Kuntz'un geleceğine dair flaş açıklama! "Dere geçerken at değiştirilmez"

A Milli Takım, EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda Letonya ve Galler'i yenip en yakın rakibine 3 puan fark atarak liderliğini korudu. Eylül ayında tek maçımız Eskişehir'de Ermenistan'la. Ekim'de deplasmanda Hırvatistan, Adana'da Letonya ile karşılaşacağız.

Geleceği tartışılan Kuntz için TFF Başkanı Büyükekşi, 'Kararı Genel kurul sonrası vereceğiz" dedi.

İşte SABAH Spor yazarlarının görüşleri:

ÖMER ÜRÜNDÜL: DOĞRU ZAMAN DEĞİL

Türk Milli Takımı'nın başında Türk teknik direktör olmasını savunanlardanım. Ancak Kuntz olayına daha değişik bakıyorum. Kendisini çoğu zaman da eleştirdim. Eleştirilerimin odak noktası da play-off'taki Portekiz maçındaki büyük hatalarıydı. Ama her şeye rağmen federasyon olarak Kuntz'la bir anlaşma yapılmışsa, ona bir güven duyulmuşsa, şu aşamada bir değişimin doğru olacağını düşünmüyorum. EURO 2024 Elemeleri başlamadan önce değişiklik düşünülseydi, bunun doğru olduğunu söylerdim. Galler'in evinde büyük sürprizle Ermenistan'a yenilmesi, bizim Letonya'daki son saniyede kazandığımız 3 puan ve de sonrasında Galler'i yenmemiz bize grupta çok büyük bir avantaj getirdi. İçerideki Ermenistan ve Letonya maçlarını kayıpsız geçersek, Almanya'ya gideriz

LEVENT TÜZEMEN: AYNI DİLİ KONUŞUYOR



A Milli Takım; Letonya ve Galler'i yenerek EURO 2024 için büyük bir avantaj yakaladı. Dere geçerken at değiştirilmez. Mevcut Milli Takım'ın birçok oyuncusu yurt dışında yetişmiş isimlerden oluşuyor ve Stefan Kuntz, oyuncularıyla dil olarak direkt iletişim kuruyor. Federasyon Başkanı Mehmet Büyükekşi, hoca değiştirme kararını bir kez daha gözden geçirmeli. Ayrıca oyuncularla Kuntz arasındaki iletişimin ne ölçüde olduğu araştırılmalı. Eğer futbolcuların hocayla ilgili bir sıkıntıları varsa değerlendirilebilir ama ben bu aşamada Hakan Çalhanoğlu ve arkadaşlarının Kuntz'tan memnun olduğunu düşünüyorum. 3 puanlık avantajı milli takımın koruyacağını düşünüyorum. Bu gruptan Hırvatistan birinci, Türkiye ikinci olarak çıkar.

ALİ GÜLTİKEN: RİSK HESAPLANMALI



Bu açıklama sorunlu bir açıklama. 'Genel Kurul sonrası bakarız' dediğiniz zaman konuyu tartışmaya açmış oluyorsunuz. Bir adım ilerisi, 'Yeni yönetimi oluşturalım, operasyonunu yapacağız' şeklinde de yorumlanabilir. Yönetim seçildikten sonra hoca ile alakalı bir operasyon olacakmış gibi görünüyor. Elbette iki maç kazanmış bir teknik adamı göndermek her zaman kolay bir tercih olmaz. Sonrası için riskler de barındırabilir. Ama bu konuda önceden bir karar alınmış gibi görünüyor. Bu grup Hırvatistan'la birlikte bizim birincilik mücadelesi vereceğimiz bir grup. Zaten olması gereken durum bu. Oyuncu kadromuza baktığımız zaman çok değerli ve yetenekli isimlerimiz var. Bu oyuncu kadrosundan başarılı olmalarını beklemek değil, beklememek büyük hata olur.