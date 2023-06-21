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Giriş Tarihi: 21.6.2023 19:59

UEFA'dan Jose Mourinho'ya 4 maç men cezası

AA
UEFA’dan Jose Mourinho’ya 4 maç men cezası

İtalyan kulübü Roma'nın teknik direktörü Jose Mourinho'ya, Sevilla ile karşılaştıkları UEFA Avrupa Ligi finalinin ardından hakeme yönelik uygunsuz davranışı nedeniyle 4 maç men cezası verildi.

UEFA Denetim, Etik ve Disiplin Kurulunun, 31 Mayıs'ta Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de oynanan Sevilla-Roma maçı için başlattığı disiplin soruşturmasıyla ilgili kararları açıklandı.

Mourinho, karşılaşmanın hakemi Anthony Taylor'a karşı uygunsuz ve küfürlü dil kullandığı gerekçesiyle UEFA kulüp organizasyonlarından 4 maç men edildi.

Roma Kulübü de taraftarlarının meşale yakması, sahaya madde atması, stada hasar vermesi yüzünden bir deplasman maçını taraftarından yoksun oynama ve 55 bin avro para cezası aldı.

Taylor'ın sarı kart gösterdiği 60 yaşındaki Portekizli teknik adam, Sevilla'nın normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 biten maçı penaltılarda kazanması sonucu Avrupa kupaları finallerinde kariyerinin ilk mağlubiyetini yaşamıştı.

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UEFA'dan Jose Mourinho'ya 4 maç men cezası
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