UEFA’dan Jose Mourinho’ya 4 maç men cezası

UEFA Denetim, Etik ve Disiplin Kurulunun, 31 Mayıs'ta Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de oynanan Sevilla-Roma maçı için başlattığı disiplin soruşturmasıyla ilgili kararları açıklandı.
Mourinho, karşılaşmanın hakemi Anthony Taylor'a karşı uygunsuz ve küfürlü dil kullandığı gerekçesiyle UEFA kulüp organizasyonlarından 4 maç men edildi.
Taylor'ın sarı kart gösterdiği 60 yaşındaki Portekizli teknik adam, Sevilla'nın normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 biten maçı penaltılarda kazanması sonucu Avrupa kupaları finallerinde kariyerinin ilk mağlubiyetini yaşamıştı.