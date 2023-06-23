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Giriş Tarihi: 23.6.2023 13:15

Göztepe, Eren Tozlu’yu radarına aldı!

İHA
Göztepe, Eren Tozlu’yu radarına aldı!

Göztepe, Erzurumspor FK ile sözleşmesi sona eren Eren Tozlu ile ilgileniyor. Tecrübeli futbolcu, geride kalan sezonda 31 müsabakada 13 gol, 5 asiste imza atmıştı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. İzmir temsilcisi, son olarak geçtiğimiz sezonu Erzurumspor FK'da geçiren ve 31 maçta 13 gol, 5 asist kaydeden Eren Tozlu'yu radarına aldı. Göztepe, geride bıraktığımız sezon gol yollarında yaşadığı sorununu 32 yaşındaki oyuncuyla gidermek istiyor.

FERHAT KAPLAN OLMADI
Göztepe, yeni sezonda kaleye de bir transfer yapmak için Giresunspor'la sözleşmesi sona eren ve boşa çıkan Ferhat Kaplan'la temas kurdu. Görüşmeler sonucunda iki taraf arasındaki pürüzler giderilemeyince bu transfer sarı-kırmızılı ekip tarafından askıya alındı.

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Göztepe, Eren Tozlu’yu radarına aldı!
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