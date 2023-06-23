Son dakika: Tanıtım videosu büyük ses getirdi! İşte Trabzonspor’un 2023-2024 sezonu formaları…

Trabzonspor, yeni sezon formalarını tanıttığı bir tanıtım belgeseli yayınladı. Forma tanıtımı için hazırlanan video sosyal medyada büyük ses getirirken, bordo-mavili ekibin formaları da taraftarlar tarafından beğenildi.
Videoda, dünyanın dört bir yanında yer alan Trabzonspor taraftarları, takıma duydukları bağlılıktan bahsetti. Tanıtım belgeselinde ABD, Finlandiya, Güney Afrika ve Tayland'da bulunan taraftarlar dikkat çekti.
Belgeselin teması ise #BizeHerYerTrabzon oldu. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, "Uzaklarda yaşadığın için hasret ne demek en iyi sen bilirsin" yazılı bir tweet paylaşmıştı.
Üretim konusunda İspanyol markası Joma ile anlaşan Trabzonspor'un, gelecek sezonki formaları 961 TL'den satışa sunacağı öğrenildi.
İşte Trabzonspor'un yeni sezon formaları…
Bu forma üzerimizde oldukça #BizeHerYerTrabzon pic.twitter.com/DPC6iwYye1— Trabzonspor (@Trabzonspor) June 23, 2023
FORMA SPONSORU JOMA OLDU
Trabzonspor Kulübü, forma sponsorluğu için Joma Türkiye ile 3 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği açıklamada, Joma Türkiye'nin 2023-2024, 2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarını kapsayan üç sezon boyunca A takımın giyeceği maç formalarının yanı sıra kamp ile antrenman kıyafetlerini üreteceği belirtildi.
Sözleşme kapsamında tüm ürün ihtiyaçlarının bedelsiz olarak karşılanacağı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Joma Türkiye, şirketimize ayrıca her sezon için 15 milyon lira ve KDV nakdi sponsorluk bedeli ödeyecektir. Ödenecek sponsorluk bedeli her sezon için oluşan enflasyon etkisi göz önüne alınarak arttırılacaktır. Joma Türkiye, sağlamış olduğu yukarıdaki faydalar karşılığında, Trabzonspor'un teknik sponsoru ve mağazacılık faaliyetlerimizde taraftarlarımıza sunacağımız ürünlerin de tedarikçisi olacaktır. Ayrıca çeşitli reklam hakları da Joma Türkiye'ye şirketimiz tarafından sağlanacaktır."