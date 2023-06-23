Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor'dan golcü hamlesi! Philip Zinckernagel
Giriş Tarihi: 23.6.2023 09:25

Trabzonspor'dan golcü hamlesi! Philip Zinckernagel

Trabzonspor’dan golcü hamlesi! Philip Zinckernagel

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da gelecek sezon için kollar sıvandı. Bordo mavililerde gündeme sürpriz isimler gelmeye devam ederken Fırtına'nın Danimarkalı golcü Philip Zinckernagel için sıcak temasa geçmek üzere olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Bordo -mavili yönetim, daha önce de gündeme gelen Philip Zinckernagel'in peşinde. Norveç'te Bodo- Glimt forması giyerken attığı goller ve yaptığı asistlerle dikkat çeken ve başta Trabzonspor olmak üzere Türk takımlarının radarına giren başarılı futbolcu, İngiliz temsilcisi Watford'a transfer olmuştu.

Watford'da pek istediğini bulamayan ve Nottingham Forest'a kiralanan Danimarkalı oyuncu geçen sezon başında Yunan ekibi Olympiakos'a transfer olmuştu. Ancak Komşu'daki macerası da uzun sürmeyen Zinckernagel 2 ay sonra Standart Liege'e kiralanmıştı.

Sezonun sona ermesiyle Olympiakos'a dönen 28 yaşındaki futbolcu skorer kimliğiyle ön plana çıkıyor; bir sezonda 19 gol, 24 asist... Bjelica'nın liste başı isimlerinden olan Zinckernagel transferinde yol almak isteyen Karadeniz devi, sözleşmesinin bitmesine bir yıl kalan Yunan ekibine kiralık teklifinde bulundu. Ancak Olympiakos kabul etmedi. Yönetim, bu kez, "1.5 milyon euro'ya bu işi sonlandıralım" önerisini götürdü. Kabul edilirse, Zinckernagel imza atacak (fotoMaç)

EN ÇOK OKUNANLAR

Tanju Özcan'dan bomba iddia: Meral Akşener, Mansur Yavaş'ın oyununa geldi
Sosyal medyada paylaştığı video tepki çeken Paw Guards üyesi gözaltına alındı
Yenge itiraf etti! FETÖ'cü Güven'in yengesinde de Bylock çıkmıştı
Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na rest: Şirketler partilerden ayrıdır, Ekrem bey görevine devam edecek
Son dakika: Tanju Özcan, kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi: Başkaldırıyorum
Tek yatırımcılı en büyük santral havadan böyle görüntülendi
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
İşte Batı'nın vicdansızlığı! Göçmenler ile elitler arasında ayrımcılık
TOGG’u aldı, ilk durağı kebapçı oldu! " İtalya’dan değil Adana’dan teslim aldık"
ÖSS’de Türkiye birincisiydi! Bakan Yardımcısı oldu: Oruç Baba İnan'ın örnek hikayesi
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor'dan golcü hamlesi! Philip Zinckernagel
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA