Son dakika haberi: Trabzonspor’da giderler netleşti

Trabzonspor'un geçtiğimiz sezon başında kadrosuna kattığı 14 oyuncuyla birlikte yıllık maaş ve bonservis gideri 41 milyon Euro'ya ulaşmış, Başkan Ertuğrul Doğan, seviyeyi 25 milyon Euro'ya kadar düşürmeleri gerektiğini ifade etmişti. Hamsik, Gbamin, Yusuf Yazıcı, Naci Ünüvar, Bruno Peres ve Hugo gibi isimlerin takımdan ayrılmasından sonra maaş bütçesi 23 milyon 500 bin Euro seviyesine kadar geriledi. Bartra (1.5), Djaniny (1.6), Bardhi (1.3), Denswil (2.2), Koita (1.5) takımda yüksek rakam kazanan isimler arasında yer alıyor.



PAZARLIKLAR SÜRÜYOR



Trabzonspor'da Teknik Direktör Nenad Bjelica'nın, "Onu kadromda görmeyi çok isterim" dediği Hırvat forvet oyuncusu Bruno Petkovic için yapılan görüşmeler hız kesmeden devam ediyor. Dinamo Zagreb 4 milyon Euro'luk bonserviste çok küçük esnemeler yaparken, bordo-mavililer, bu rakamı daha aşağıya çekmek istiyor. Forvet bölgesine en az bir isim takviye etmeyi hedefleyen Fırtına, Maxi Gomez'in satışı için görüşmeler yapıyor.