Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberi: Trabzonspor'da giderler netleşti
Giriş Tarihi: 25.6.2023 13:26

Son dakika haberi: Trabzonspor'da giderler netleşti

YUNUS EMRE SEL
Son dakika haberi: Trabzonspor’da giderler netleşti

Trabzonspor'un geçtiğimiz sezon başında kadrosuna kattığı 14 oyuncuyla birlikte yıllık maaş ve bonservis gideri 41 milyon Euro'ya ulaşmış, Başkan Ertuğrul Doğan, seviyeyi 25 milyon Euro'ya kadar düşürmeleri gerektiğini ifade etmişti. Hamsik, Gbamin, Yusuf Yazıcı, Naci Ünüvar, Bruno Peres ve Hugo gibi isimlerin takımdan ayrılmasından sonra maaş bütçesi 23 milyon 500 bin Euro seviyesine kadar geriledi.

Trabzonspor'un geçtiğimiz sezon başında kadrosuna kattığı 14 oyuncuyla birlikte yıllık maaş ve bonservis gideri 41 milyon Euro'ya ulaşmış, Başkan Ertuğrul Doğan, seviyeyi 25 milyon Euro'ya kadar düşürmeleri gerektiğini ifade etmişti. Hamsik, Gbamin, Yusuf Yazıcı, Naci Ünüvar, Bruno Peres ve Hugo gibi isimlerin takımdan ayrılmasından sonra maaş bütçesi 23 milyon 500 bin Euro seviyesine kadar geriledi. Bartra (1.5), Djaniny (1.6), Bardhi (1.3), Denswil (2.2), Koita (1.5) takımda yüksek rakam kazanan isimler arasında yer alıyor.

PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

Trabzonspor'da Teknik Direktör Nenad Bjelica'nın, "Onu kadromda görmeyi çok isterim" dediği Hırvat forvet oyuncusu Bruno Petkovic için yapılan görüşmeler hız kesmeden devam ediyor. Dinamo Zagreb 4 milyon Euro'luk bonserviste çok küçük esnemeler yaparken, bordo-mavililer, bu rakamı daha aşağıya çekmek istiyor. Forvet bölgesine en az bir isim takviye etmeyi hedefleyen Fırtına, Maxi Gomez'in satışı için görüşmeler yapıyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Tatil için geldiği Antalya'da denize girdi! Döndüğünde otomobilin haline inanamadı!
Putin’in 1917 göndermesi
Kaybeden İstanbul oldu
Son dakika | Başkan Erdoğan, Putin ile görüştü: Rusya yönetimine destek mesajı...
Rusya’da ‘paralel’ yapı ayaklanması
İmamoğlu'ndan Bay Bay Kemal ve Kaftancıoğlu’na meydan savaşı: Kılıçdaroğlu’na bir ay süre verdim
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
"Hayatımın en büyük pişmanlığım" diyerek açıkladı! Akşener'den Kılıçdaroğlu ve CHP'ye sert sözler
Temkinli ve tedrici sıkılaşma
Polisi dinlemedi 3 dakika sonra öldü
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Trabzonspor'da giderler netleşti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA