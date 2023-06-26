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Giriş Tarihi: 26.6.2023 12:52

Ankaragücü'nden yeni sezon forma tanıtımı!

AA
Ankaragücü’nden yeni sezon forma tanıtımı!

MKE Ankaragücü Sporcu Araştırma Geliştirme Eğitim Merkezi Akademi Direktörü Ümit Turmuş, yeni sezon formalarının tanıtımında altyapıdan yetişen ve A takım kadrosunda görev almaya başlayan 3 genç sporcunun görev almasının camiayı sevindirdiğini ifade etti.

Turmuş, yapılan yazılı açıklamada, kulübün yeni yıl forma sponsorluk anlaşması için Umbro firmasıyla anlaştıklarını ve mükemmel bir forma tanıtım videosu yayınladıklarını belirtti. Tanıtımda altyapıdan yetişen ve A takım kadrosunda görev almaya başlayan 3 genç futbolcularının görev aldığını ifade eden Turmuş, şunları kaydetti:

"Bu gençlerimiz şanlı amblemimizi, formamızı ve camiamızı en iyi şekilde temsil etmişlerdir. Bu arkadaşlarımızda eğitim süreçleri boyunca emeği olan geçmişten günümüze tüm antrenörlerimize teşekkürü borç bilirim. Dikkat çekmek istediğim konu, uluslararası bir spor malzemesi markasının, dünyada yayınlanan bir forma lansmanında, kulübümüzü tam anlamıyla temsil edebileceğini düşündüğüm öz değerlerine yer vermesidir. Bu durum, dünyada eşine az rastlanır bir uygulamadır ve genelde futbol kulüpleri bu tür tanıtımlarda takımın en popüler ve medyatik sporcularını tercih etmektedirler. Bu durum bizi sevindirirken, sorumluluğumuzun da ne kadar büyük olduğunu hatırlatmaktadır. Kulüpler doğru akıl ve ortaya koydukları vizyonla değer kazanır. Bu vizyonu açıkça kamuoyuna gösteren Başkanımız Sayın Faruk Koca ve yönetim kurulumuza teşekkür ederim."

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Ankaragücü'nden yeni sezon forma tanıtımı!
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