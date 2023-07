Camianın heyecanını İsmail Kartal karşılamadı

Bu konu Fenerbahçe ve futbol kamuoyunda elbette sezon içinde tartışılabilir. Bizim ligimiz kolay bir lig değil. Ligi bilen, camiaları bilen teknik adamlar başarılı oluyorlar.Bunlar göz önünde bulundurularak bu tür bir karar alındığı kanaatindeyim. Bu, Fenerbahçe camiasının beklediği heyecanı yaratan bir karar mı?Teknik adam kim olursa olsun büyük camialarda sonuç değişmez, takımı şampiyon yapıyorsan başarılısın. İkinci oluyorsan başarısızsın. Ligimizin özeti budur.Rachid Ghezzal hem maliyeti yüksek bir oyuncu hem de sakatlık sıkıntıları var. Şampiyonluktan sonraki sezonlarda Beşiktaş maalesef bu oyuncudan istediğini alamadı.Bu açıdan Cezayirli futbolcunun gönderilme kararı yanlış olmaz. Uygun bir fiyat geldiğinde elden çıkarılabilir.Beşiktaş geçtiğimiz sezon bir takım ritmi yakaladı. Elbette yeni takviyeler olacaktır. Ama özellikle transferin son haftası Avrupa'da birçok kulüp daha ucuz bedellerle veya bonservissiz olarak oyuncularını elden çıkarabiliyorlar.Beşiktaş'ın elindeki kadro Avrupa'daki rakiplerini geçebilecek güçte. O nedenle şu an için sıkıntılı bir durum yok gibi görünüyor.Şenol hoca, tecrübesinin yanında yarışmacı bir teknik direktör. Çalıştırdığı takımlar mutlaka şampiyonluk yarışının içinde oluyor. O finali şampiyonlukla bitirmek farklı, sürekli yarışın içinde olmak ise farklı bir şey.Güneş, bu yönüyle Beşiktaş'ı mutlaka yarışın içinde tutacaktır.Fair-play ve borç durumları her takımı transfer döneminde zorluyor. Arkada çok borç yükü var. Bankalar Birliği ile yapılan anlaşmalar ve onların ödeme süreçleri…O nedenle en kaliteli ismi, en uyguna almanın hesapları yapılıyor. Bunun için de yönetimleri suçlayamayız.Hayatta iki şey geriye gelmez; zaman ve fırsat. Bundan birkaç sene önce Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür yaklaşık 25 milyon Euro bonservis bedeli görmüştü ve kulübü bu transferi o dönemde onaylamamıştı.Arda muazzam bir yetenek. Bu yeteneğinin yanında da çok doğru bir karakter. Kişisel gelişimine baktığımız zaman, bulunduğu yeri çok içselleştirmiş olduğunu görüyoruz. Davranış şekli, onun adına her şeyi çok doğal gösteriyor.Futbol yapısı ve sistemleri olarak baktığımızda Arda için İspanya Ligi en doğru karar olarak görülüyor. Buradan da bu ülkedeki takımların oyun taktiklerine döndüğümüzde Real Madrid'e oranla Barcelona ve Sevilla, Arda'nın oyun yapısına daha yakın görünüyor.Arda hem yeteneği hem de kişisel karakter kalitesiyle burada da bu işin üstesinden rahatlıkla gelebilir. Bundan sonraki süreçteki gelişimi açısından da Barcelona en doğru seçim olur.İcardi transferi kolay bir transfer değil. Çok önemli bir dünya yıldızından bahsediyoruz. Bu tür oyuncuların transfer süreçleri her zaman zor geçer.Doğal olarak bütün dünyanın yeniden gündeminde. Transfer bedeli olarak da bu, bizim kulüplerimizin çok kolay karşılayabileceği rakamlar değil. Galatasaray bunun çalışmasını yaparken diğer yandan da farklı alternatifleri değerlendiriyordur.Bir kere bu tür oyuncuların getirdiği başarı kadar, camialarda yarattıkları çok önemli rüzgârlar varO açıdan İcardi gibi renkli bir ismin arkasını doldurmak kolay değil. Ama futbolun yaşamı bu şekilde. Her zaman önünüze bakmak zorundasınız. O olmazsa farklı bir şekilde yola devam etmek zorundasınız.Başkan yanlış telefona bile 10-15 dakika konuşuyor. Öncelikli olarak bu kadar konuşmadan, görevine devam etmeli. Her konuşma beraberinde ciddi tartışmaları da getiriyor.Tekrar seçilmiş olması bu güvensizlik ortamını çözmesi anlamına gelmiyor. Bence en büyük çabası, bu bölümü tamir etmek yönünde olmalı.