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Giriş Tarihi: 1.7.2023

Camianın heyecanını İsmail Kartal karşılamadı

Camianın heyecanını İsmail Kartal karşılamadı

Murat Özbostan sordu Ali Gültiken cevapladı

Fenerbahçe'nin İsmail Kartal seçimini nasıl yorumlarsınız? Çaresizlikten verilmiş bir karar mı?
Bu konu Fenerbahçe ve futbol kamuoyunda elbette sezon içinde tartışılabilir. Bizim ligimiz kolay bir lig değil. Ligi bilen, camiaları bilen teknik adamlar başarılı oluyorlar. İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'de iki dönem yaşadığı birtakım tecrübeler var. Bunlar göz önünde bulundurularak bu tür bir karar alındığı kanaatindeyim. Bu, Fenerbahçe camiasının beklediği heyecanı yaratan bir karar mı? Göründüğü kadarıyla camia kendi içinde bu konuyu tartışıyor. Teknik adam kim olursa olsun büyük camialarda sonuç değişmez, takımı şampiyon yapıyorsan başarılısın. İkinci oluyorsan başarısızsın. Ligimizin özeti budur.

BEŞİKTAŞ TEKLİF GELİRSE GHEZZAL'I SATABİLİR
Ghezzal geçen sezon verimli olamadı. Beşiktaş maliyeti nedeniyle yollamak istiyor. Sadece futbolcu geçmişiniz yok, yönetici kimliğiniz de var. Siz yönetici olsanız böyle bir oyuncuyu gönderir miydiniz?
Rachid Ghezzal hem maliyeti yüksek bir oyuncu hem de sakatlık sıkıntıları var. Şampiyonluktan sonraki sezonlarda Beşiktaş maalesef bu oyuncudan istediğini alamadı. Bundan sonra da çok sağlıklı devam etmesi zor görünüyor. Bu açıdan Cezayirli futbolcunun gönderilme kararı yanlış olmaz. Uygun bir fiyat geldiğinde elden çıkarılabilir.

ÖN ELEME İÇİN KADRO YETERLİ
Beşiktaş transferde şu ana kadar sessiz. Takımda ihtiyaç olan kaç bölge var? Avrupa nedeniyle sezonun da erken açılacağı düşünülürse siyahbeyazlılar geç kalmadı mı?
Beşiktaş geçtiğimiz sezon bir takım ritmi yakaladı. Elbette yeni takviyeler olacaktır. Ama özellikle transferin son haftası Avrupa'da birçok kulüp daha ucuz bedellerle veya bonservissiz olarak oyuncularını elden çıkarabiliyorlar. Bu dönemleri beklemek de bazen mantıklı olabiliyor. Beşiktaş'ın elindeki kadro Avrupa'daki rakiplerini geçebilecek güçte. O nedenle şu an için sıkıntılı bir durum yok gibi görünüyor.

ŞENOL GÜNEŞ'İN ADI ŞAMPİYONLUĞA OYNAR
Şenol Güneş, şu an için ligin en tecrübeli hocası konumunda. Bu, yarışta bir avantaj mıdır? Geçen sezon yakaladığı galibiyet serisini de göz önünde bulundurursak, hoca ligde açık ara yapabilir mi?
Şenol hoca, tecrübesinin yanında yarışmacı bir teknik direktör. Çalıştırdığı takımlar mutlaka şampiyonluk yarışının içinde oluyor. O finali şampiyonlukla bitirmek farklı, sürekli yarışın içinde olmak ise farklı bir şey. Büyük takımlar için en önemli konu; sürdürülebilir başarı. Takımınızın ligden erken kopmaması ve son haftalara kadar şampiyonluk mücadelesi verebilmesi... Güneş, bu yönüyle Beşiktaş'ı mutlaka yarışın içinde tutacaktır.

KALİTEYİ UYGUNA ALMAK ÖNEMLİ
Transfer yapmak için son anı beklemek mi önemli yoksa paraya da kıyıp ihtiyaç olan kişiyi takıma alıştırmak için erken transfer mi gerek?
Fair-play ve borç durumları her takımı transfer döneminde zorluyor. Arkada çok borç yükü var. Bankalar Birliği ile yapılan anlaşmalar ve onların ödeme süreçleri… Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda transfer biraz daha dikkatli olunması gereken bir duruma geliyor. O nedenle en kaliteli ismi, en uyguna almanın hesapları yapılıyor. Bunun için de yönetimleri suçlayamayız.

ZAMAN VE FIRSAT ASLA GERİ GELMEZ ARDA GÜLER GİTMELİ
Şu an sadece Türkiye değil, Avrupa'da da gündem Arda Güler... Herkes onun nereye gideceğini konuşuyor. Siz de yeşil sahada yıldızlaşmış bir isimsiniz. 18 yaşında bir oyuncu bu kadar büyük teklifler karşısında ne düşünür, ne yaşar? O günlere döndüğünüzde siz olsanız ne yapardınız?
Hayatta iki şey geriye gelmez; zaman ve fırsat. Bundan birkaç sene önce Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür yaklaşık 25 milyon Euro bonservis bedeli görmüştü ve kulübü bu transferi o dönemde onaylamamıştı. Sonrasında yaşadığı sakatlığı ve süreçleri hepimiz iyi biliyoruz. Arda muazzam bir yetenek. Bu yeteneğinin yanında da çok doğru bir karakter. Kişisel gelişimine baktığımız zaman, bulunduğu yeri çok içselleştirmiş olduğunu görüyoruz. Davranış şekli, onun adına her şeyi çok doğal gösteriyor. Artık önüne çıkan şansları kullanma zamanı gibi görünüyor.

EN DOĞRU SEÇİM BARCELONA OLUR
Arda Güler için Barcelona ismi şu an için öne çıkıyor? Sizce 18 yaşındaki futbolcu için uygun olan kulüp hangisi olur? Milan, Sevilla, PSG, Real Madrid, Dortmund gibi birçok seçenek mevcut.
Futbol yapısı ve sistemleri olarak baktığımızda Arda için İspanya Ligi en doğru karar olarak görülüyor. Buradan da bu ülkedeki takımların oyun taktiklerine döndüğümüzde Real Madrid'e oranla Barcelona ve Sevilla, Arda'nın oyun yapısına daha yakın görünüyor. Bunlardan hangisi olmalı sorusunun cevabı elbette; Barcelona. Arda hem yeteneği hem de kişisel karakter kalitesiyle burada da bu işin üstesinden rahatlıkla gelebilir. Bundan sonraki süreçteki gelişimi açısından da Barcelona en doğru seçim olur.



İCARDİ'NİN ÜCRETİ ÖDENECEK GİBİ DEĞİL
Galatasaray'da da birçok belirsizlik var. Mauro İcardi transferi hâlâ sonuçlanmadı. Boşluğu da dolmadı. Eleme maçı için süre daralıyor. Şu anki gidişatı nasıl görüyorsunuz?
İcardi transferi kolay bir transfer değil. Çok önemli bir dünya yıldızından bahsediyoruz. Bu tür oyuncuların transfer süreçleri her zaman zor geçer. Galatasaray'da forma giydiği sezon çok başarılı oldu. Doğal olarak bütün dünyanın yeniden gündeminde. Transfer bedeli olarak da bu, bizim kulüplerimizin çok kolay karşılayabileceği rakamlar değil. Galatasaray bunun çalışmasını yaparken diğer yandan da farklı alternatifleri değerlendiriyordur.

HEP ÖNÜMÜZE BAKMALIYIZ!
İcardi giderse Galatasaray ne kaybeder?
Bir kere bu tür oyuncuların getirdiği başarı kadar, camialarda yarattıkları çok önemli rüzgârlar var. Büyük bir enerji ve motivasyon oluşturuyorlar. O açıdan İcardi gibi renkli bir ismin arkasını doldurmak kolay değil. Ama futbolun yaşamı bu şekilde. Her zaman önünüze bakmak zorundasınız. O olmazsa farklı bir şekilde yola devam etmek zorundasınız.

ÇOK KONUŞMAK TARTIŞMA GETİRİYOR
TFF seçimi yapıldı, Mehmet Büyükekşi 4 yıl daha başkanlık koltuğunda oturacak. Siz başkan olsanız ilk icraatınız ne olurdu?
Başkan yanlış telefona bile 10-15 dakika konuşuyor. Öncelikli olarak bu kadar konuşmadan, görevine devam etmeli. Her konuşma beraberinde ciddi tartışmaları da getiriyor. O makam kulüplerle sürekli itiş-kakış halinde olma makamı değil. Bir diğer konu da başkanın futbol kamuoyu içinde ciddi bir güven sorunu var. Tekrar seçilmiş olması bu güvensizlik ortamını çözmesi anlamına gelmiyor. Bence en büyük çabası, bu bölümü tamir etmek yönünde olmalı.

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