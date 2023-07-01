Camianın heyecanını İsmail Kartal karşılamadı

Fenerbahçe'nin İsmail Kartalseçimini nasıl yorumlarsınız?Çaresizlikten verilmiş bir karar mı?
Bu konu Fenerbahçe ve futbol kamuoyunda elbette sezon içinde tartışılabilir. Bizim ligimiz kolay bir lig değil. Ligi bilen, camiaları bilen teknik adamlar başarılı oluyorlar. İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'deiki dönem yaşadığı birtakım tecrübelervar. Bunlar göz önünde bulundurularak bu tür bir karar alındığı kanaatindeyim. Bu, Fenerbahçe camiasının beklediği heyecanı yaratan bir karar mı? Göründüğü kadarıylacamia kendi içinde bu konuyu tartışıyor. Teknik adam kim olursa olsun büyük camialarda sonuç değişmez, takımı şampiyon yapıyorsan başarılısın. İkinci oluyorsan başarısızsın. Ligimizin özeti budur.
BEŞİKTAŞ TEKLİF GELİRSE GHEZZAL'I SATABİLİR Ghezzal geçen sezonverimli olamadı. Beşiktaş maliyetinedeniyle yollamak istiyor.Sadece futbolcu geçmişinizyok, yönetici kimliğiniz de var.Siz yönetici olsanız böyle biroyuncuyu gönderir miydiniz?
Rachid Ghezzal hem maliyeti yüksek bir oyuncu hem de sakatlık sıkıntıları var. Şampiyonluktan sonraki sezonlarda Beşiktaş maalesef bu oyuncudan istediğini alamadı. Bundan sonra da çok sağlıklıdevam etmesi zor görünüyor. Bu açıdan Cezayirli futbolcunun gönderilme kararı yanlış olmaz. Uygun bir fiyat geldiğinde elden çıkarılabilir.
ÖN ELEME İÇİN KADRO YETERLİ Beşiktaş transferde şuana kadar sessiz. Takımda ihtiyaçolan kaç bölge var? Avrupanedeniyle sezonun da erkenaçılacağı düşünülürse siyahbeyazlılargeç kalmadı mı?
Beşiktaş geçtiğimiz sezon bir takım ritmi yakaladı. Elbette yeni takviyeler olacaktır. Ama özellikle transferin son haftası Avrupa'da birçok kulüp daha ucuz bedellerle veya bonservissiz olarak oyuncularını elden çıkarabiliyorlar. Bu dönemleri beklemekde bazen mantıklı olabiliyor. Beşiktaş'ın elindeki kadro Avrupa'daki rakiplerini geçebilecek güçte. O nedenle şu an için sıkıntılı bir durum yok gibi görünüyor.
ŞENOL GÜNEŞ'İN ADI ŞAMPİYONLUĞA OYNAR Şenol Güneş, şu an içinligin en tecrübeli hocası konumunda.Bu, yarışta bir avantajmıdır? Geçen sezon yakaladığıgalibiyet serisini degöz önünde bulundurursak,hoca ligde açık arayapabilir mi?
Şenol hoca, tecrübesinin yanında yarışmacı bir teknik direktör. Çalıştırdığı takımlar mutlaka şampiyonluk yarışının içinde oluyor. O finali şampiyonlukla bitirmek farklı, sürekli yarışın içinde olmak ise farklı bir şey. Büyük takımlar için en önemlikonu; sürdürülebilir başarı.Takımınızın ligden erken kopmamasıve son haftalara kadar şampiyonlukmücadelesi verebilmesi... Güneş, bu yönüyle Beşiktaş'ı mutlaka yarışın içinde tutacaktır.
KALİTEYİ UYGUNA ALMAK ÖNEMLİ Transfer yapmak için son anıbeklemek mi önemli yoksa paraya dakıyıp ihtiyaç olan kişiyi takıma alıştırmakiçin erken transfer mi gerek?
Fair-play ve borç durumları her takımı transfer döneminde zorluyor. Arkada çok borç yükü var. Bankalar Birliği ile yapılan anlaşmalar ve onların ödeme süreçleri… Tüm bunlar göz önündebulundurulduğunda transfer birazdaha dikkatli olunması gerekenbir duruma geliyor. O nedenle en kaliteli ismi, en uyguna almanın hesapları yapılıyor. Bunun için de yönetimleri suçlayamayız.
ZAMAN VE FIRSAT ASLA GERİ GELMEZ ARDA GÜLER GİTMELİ Şu an sadece Türkiyedeğil, Avrupa'da da gündemArda Güler... Herkes onun nereyegideceğini konuşuyor. Sizde yeşil sahada yıldızlaşmışbir isimsiniz. 18 yaşında biroyuncu bu kadar büyük tekliflerkarşısında ne düşünür, neyaşar? O günlere döndüğünüzdesiz olsanız ne yapardınız?
Hayatta iki şey geriye gelmez; zaman ve fırsat. Bundan birkaç sene önce Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür yaklaşık 25 milyon Euro bonservis bedeli görmüştü ve kulübü bu transferi o dönemde onaylamamıştı. Sonrasında yaşadığısakatlığı ve süreçleri hepimiziyi biliyoruz. Arda muazzam bir yetenek. Bu yeteneğinin yanında da çok doğru bir karakter. Kişisel gelişimine baktığımız zaman, bulunduğu yeri çok içselleştirmiş olduğunu görüyoruz. Davranış şekli, onun adına her şeyi çok doğal gösteriyor. Artıkönüne çıkan şansları kullanmazamanı gibi görünüyor.
EN DOĞRU SEÇİM BARCELONA OLUR Arda Güler için Barcelonaismi şu an için öne çıkıyor? Sizce 18yaşındaki futbolcu için uygun olankulüp hangisi olur? Milan, Sevilla,PSG, Real Madrid, Dortmund gibibirçok seçenek mevcut.
Futbol yapısı ve sistemleri olarak baktığımızda Arda için İspanya Ligi en doğru karar olarak görülüyor. Buradan da bu ülkedeki takımların oyun taktiklerine döndüğümüzde Real Madrid'e oranla Barcelona ve Sevilla, Arda'nın oyun yapısına daha yakın görünüyor. Bunlardan hangisi olmalısorusunun cevabı elbette;Barcelona. Arda hem yeteneği hem de kişisel karakter kalitesiyle burada da bu işin üstesinden rahatlıkla gelebilir. Bundan sonraki süreçteki gelişimi açısından da Barcelona en doğru seçim olur.
İCARDİ'NİN ÜCRETİ ÖDENECEK GİBİ DEĞİL Galatasaray'da da birçokbelirsizlik var. Mauroİcardi transferi hâlâ sonuçlanmadı.Boşluğu da dolmadı.Eleme maçı için süredaralıyor. Şu anki gidişatınasıl görüyorsunuz?
İcardi transferi kolay bir transfer değil. Çok önemli bir dünya yıldızından bahsediyoruz. Bu tür oyuncuların transfer süreçleri her zaman zor geçer. Galatasaray'daforma giydiği sezon çok başarılıoldu. Doğal olarak bütün dünyanın yeniden gündeminde. Transfer bedeli olarak da bu, bizim kulüplerimizin çok kolay karşılayabileceği rakamlar değil. Galatasaray bunun çalışmasını yaparken diğer yandan da farklı alternatifleri değerlendiriyordur.
HEP ÖNÜMÜZE BAKMALIYIZ! İcardi giderseGalatasaray ne kaybeder?
Bir kere bu tür oyuncuların getirdiği başarı kadar, camialarda yarattıkları çok önemli rüzgârlar var. Büyük bir enerjive motivasyon oluşturuyorlar. O açıdan İcardi gibi renkli bir ismin arkasını doldurmak kolay değil. Ama futbolun yaşamı bu şekilde. Her zaman önünüze bakmak zorundasınız. O olmazsa farklı bir şekilde yola devam etmek zorundasınız.
ÇOK KONUŞMAK TARTIŞMA GETİRİYOR TFF seçimiyapıldı, MehmetBüyükekşi 4 yıl dahabaşkanlık koltuğundaoturacak. Siz başkan olsanızilk icraatınız ne olurdu?
Başkan yanlış telefona bile 10-15 dakika konuşuyor. Öncelikli olarak bu kadar konuşmadan, görevine devam etmeli. Her konuşma beraberinde ciddi tartışmaları da getiriyor. O makam kulüplerlesürekli itiş-kakış halinde olmamakamı değil. Bir diğer konuda başkanın futbol kamuoyuiçinde ciddi bir güven sorunuvar. Tekrar seçilmiş olması bu güvensizlik ortamını çözmesi anlamına gelmiyor. Bence en büyük çabası, bu bölümü tamir etmek yönünde olmalı.