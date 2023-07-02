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Giriş Tarihi: 2.7.2023 09:50 Son Güncelleme: 2.7.2023 09:56

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Karar ver Redmond

Ogün ŞAHİNOĞLU
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Karar ver Redmond

Beşiktaş, Nathan Redmond'ı ikna etmek için İngiltere'ye gitmek zorunda kaldı. Ceyhun Kazancı, yeni sözleşme teklifine henüz yanıt vermeyen yıldızla yüz yüze görüşecek.

Transferde sessizliğini koruyan Beşiktaş, Nathan Redmond için 'yüz yüze' taktiğini uygulamaya geçiriyor. Geçen sezonun final haftalarında müthiş bir çıkış yakalayan İngiliz yıldız, sözleşmesi bitince takımdan ayrıldı. 2+1 yıllık yeni kontrat teklif edilen tecrübeli kanat oyuncusu, hamile olan eşinin İngiltere'ye dönmek istemesi nedeniyle kararsız olduğunu bildirmişti. Sezon başına 1.6, 1.7 ve 1.8 milyon Euro ücret önerilen 29 yaşındaki futbolcuya; Burnley, Norwich City ve Wolverhampton da talip...

BELİRSİZLİK RAHATSIZ EDİYOR
Transferi bitirmek için İngiltere'ye giden Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, 4 Temmuz'da eşi doğum yapacak olan Redmond'ın hem yanında olmayı hem de görüşmeleri birebir yapmayı planlıyor. Belirsizlikten rahatsız olan Şenol Güneş de bir an önce durumun netleşmesini bekliyor.

BURAK YILMAZ GÖREVE BAŞLADI
Bu arada Siyah-Beyazlı ekip, yeni sezon çalışmaları için dün Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya geldi. Kartal'da milli takımlara giden oyuncular ekstra izinli oldukları için kamp başlangıcında yer almadı. Ayrıca futbol kariyerini sonlandıran ve antrenörlüğe geçiş yapan Burak Yılmaz da teknik heyetteki mesaisine resmen başlamış oldu.

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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Karar ver Redmond
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