BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Karar ver Redmond

Transferde sessizliğini koruyan Beşiktaş, Nathan Redmond için 'yüz yüze' taktiğini uygulamaya geçiriyor. Geçen sezonun final haftalarında müthiş bir çıkış yakalayan İngiliz yıldız, sözleşmesi bitince takımdan ayrıldı. 2+1 yıllık yeni kontrat teklif edilen tecrübeli kanat oyuncusu, hamile olan eşinin İngiltere'ye dönmek istemesi nedeniyle kararsız olduğunu bildirmişti. Sezon başına 1.6, 1.7 ve 1.8 milyon Euro ücret önerilen 29 yaşındaki futbolcuya; Burnley, Norwich City ve Wolverhampton da talip...