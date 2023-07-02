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Giriş Tarihi: 2.7.2023 16:44 Son Güncelleme: 2.7.2023 17:37

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe Ryan Kent transferini resmen açıkladı

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe Ryan Kent transferini resmen açıkladı

Fenerbahçe, Ryan Kent transferini resmen açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, İngiliz futbolcu Ryan Kent’i 4 yıllığına kadrosuna kattı. 26 yaşındaki oyuncu; 2023-24, 2024-25, 2025-26 ve 2026-27 sezonlarında Fenerbahçemizin formasını giyecek." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe, Ryan Kent transferini resmen açıkladı.

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:

Kulübümüz, İngiliz futbolcu Ryan Kent'i 4 yıllığına kadrosuna kattı. 26 yaşındaki oyuncu; 2023-24, 2024-25, 2025-26 ve 2026-27 sezonlarında Fenerbahçemizin formasını giyecek.

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imza töreninde Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki ve Sportif Direktörümüz Mario Branco da yer aldı.

Ryan Kent'e 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü

1 NUMARAYI GİYECEK

İngiliz kanat oyuncusu, sarı-lacivertlilerde 11 numaralı formayı giyecek.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe Ryan Kent transferini resmen açıkladı
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