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Giriş Tarihi: 3.7.2023 09:03

Enner Valencia ve Mauro Icardi en iyiler içinde!

Enner Valencia ve Mauro Icardi en iyiler içinde!

Marca’nın en iyi 100 futbolcu listesinde zirve Haaland’ın oldu. F.Bahçe formasıyla Süper Lig’de gol krallığı yaşayan Enner Valencia 86. sırayı alırken, G.Saraylı İcardi 91.’liği elde etti.

Futbolda 2022-23 sezonunun 'Z Raporu'nu İspanya'nın önde gelen gazetelerinden Marca çıkardı. 115 kişilik jüri üyesi en iyi 100 futbolcuyu seçti. Premier Lig şampiyonu olan, FA Cup'ı kazanan ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ile başarısını taçlandıran Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland listeye ilk sıradan giriş yaptı. Süper Lig'den iki oyuncu, en iyiler arasına girmeyi başardı. Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de 29 gol atan ve kral olan Enner Valencia 86. sırayı alırken, kiralık olarak oynadığı Galatasaray'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Mauro İcardi 91.'liği elde etti.



HOLLANDA'DA YILIN FUTBOLCUSU SEÇILEN ORKUN KÖKÇÜ 84. OLDU
M.City'den 8, R.Madrid'den 9 futbolcu 100 kişilik listede yer alırken, Şampiyonlar Ligi finalisti Inter'den 5 oyuncu, İtalya'da 33 yıl sonra Serie A'yı kazanan Napoli listeye 4 futbolcu sokabildi. Napoli'deki başarısıyla B.Münih'e transfer olan eski Fenerbahçeli Kim Min-Jae 42. sırada bulunarak ilk 50'ye girebilen az sayıdaki savunma oyuncusundan biri oldu. A Milli Takım forması giyen, Feyenoord'da gösterdiği performansla Hollanda'da yılın futbolcusu seçilen ve 30 milyon Euro'ya Benfica'ya imza atan Orkun Kökçü 84. sırada yer aldı.

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Enner Valencia ve Mauro Icardi en iyiler içinde!
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