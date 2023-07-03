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Giriş Tarihi: 3.7.2023 13:53

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yusuf Demir'e sürpriz talip!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yusuf Demir’e sürpriz talip!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da fazla forma şansı bulamayan Yusuf Demir'e sürpriz bir talip çıktı.

Galatasaray'da geçtiğimiz sezon istediğini performansı sahaya yansıtamayan Yusuf Demir'de flaş bir gelişme yaşandı.

İsviçre basınında yer alan haberlere göre; Basel, Galatasaray'ın genç yıldız adayı Yusuf Demir'i kadrosuna katmak istiyor.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA

Habere göre Basel, Avusturyalı oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamayı düşünüyor.

G.SARAY 6 MİLYON EURO VERDİ!

Galatasaray'ın Rapid Wien'den 6 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği oyuncu Barcelona'da da forma giydi. Yusuf Demir'in sarı kırmızılı takımla sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.

ARTIK YERLİ SAYILACAK

Avusturya Milli Takımı'nda oynayan ve geçen sezon yabancı statüsünde yer alan Galatasaraylı futbolcu Yusuf Demir, TFF'nin yeni kuralıyla birlikte yeni sezonda yerli statüde oynayabilecek.

Bu da Galatasaray'ın oyuncuyu bırakmama ihtimalini bir hayli yükseltti. Genç oyuncu sarı kırmızılarda geçen sezon sadece 6 maça çıkabildi.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yusuf Demir'e sürpriz talip!
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