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Giriş Tarihi: 4.7.2023 12:51

Göztepe, Trabzonspor'dan Taha Altıkardeş’i transfer etti

İHA
Göztepe, Trabzonspor’dan Taha Altıkardeş’i transfer etti

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, Taha Altıkardeş ile 1 yıl opsiyonlu 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Göztepe, yeni sezona iddialı girmek için kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Sarı-kırmızılılar daha önce Kasımpaşa'dan Tarkan Serbest, Altınordu'dan Ali Dere'yi ve A. Keçiörengücü'nden ise Ogün Bayrak'ı kadrosuna katmıştı. İzmir temsilcisi, son olarak Trabzonspor'dan 19 yaşındaki defans oyuncusu Taha Altıkardeş'i transfer ettiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "2003 doğumlu defans oyuncusu Taha Altıkardeş ile 1 yıl opsiyonlu 3+1 yıllık sözleşme imzaladık. Son olarak Trabzonspor forması giyen Taha Altıkardeş'e Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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Göztepe, Trabzonspor'dan Taha Altıkardeş’i transfer etti
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