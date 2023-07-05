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Giriş Tarihi: 5.7.2023 11:31

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'tan 10 numaraya Bakhtiyor Zaynutdinov atağı!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’tan 10 numaraya Bakhtiyor Zaynutdinov atağı!

Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş, gelecek sezon Süper Lig'de şampiyonluk hedefliyor. Siyah-beyazlı ekibin kurmayları, transfer listesine 10 numara mevkiinde oynayan yıldız futbolcuyu ekledi. Öte yandan söz konusu futbolcu TFF'nin aldığı yeni karar ile yerli statüsünde oynayabilecek.

Titiz bir transfer çalışması yürüten ve birden fazla kriterlerle ilgilenen Beşiktaş'ın gündemine, CSKA Moskova'nın adeta jokeri durumundaki Bakhtiyor Zaynutdinov girdi.

10 numara pozisyonunda bulunmasına rağmen, geçen sezon stoper, orta saha, sol bek ve sol kanatta görev yapan Kazak futbolcu, sağ kanatta da kusursuz bir görev üstleniyor. Birçok meziyeti üzerinde barındıran oyuncu, Teknik Direktör Şenol Güneş'in tarif ettiği, "çok yönlü" futbolcu tanımına da uyuyor. Rus ekibiyle 2025 yılı sonuna kadar sözleşmesi bulunan Zaynutdinov'u bonservisiyle birlikte almak isteyen Beşiktaş'ın transfer görüşmelerini hızlandırdığı ifade edildi.

Sol ayaklı olmasının yanında, Kazak Milli Takımı'nda da görev yapan Bakhtiyor Zaynutdinov'un diğer bir özelliği de, yeni kurala göre Türk oyuncu statüsünde sayılabilecek olması... Türkiye Futbol Federasyonu'nun Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Kırgızistan asıllı oyunculardan birini yerli statüsünde kabul edecek olması, Zaynutdinov'a olan ilgiyi daha da artırıyor.

Kariyerinde toplam 176 resmi maça çıkan Bakhtiyor Zaynutdinov, söz konusu maçlarda 23 kez rakip fileleri sarsmayı başardı. Kazakistanlı futbolcu, bunun yanında takım arkadaşlarına da 15 kez gol pası verdi. (Milliyet)

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'tan 10 numaraya Bakhtiyor Zaynutdinov atağı!
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