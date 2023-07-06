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Giriş Tarihi: 6.7.2023 11:59

Son dakika haberi: PSG Başkanı Nasser Al Khelaifi'den Mbappe'ye rest!

Son dakika haberi: PSG Başkanı Nasser Al Khelaifi’den Mbappe’ye rest!

Son dakika haberi: PSG'de Flaş Kylian Mbappe depremi yaşanıyor... PSG Başkanı Nasser Al Khelaifi, takımdan ayrılmak isteyen Kylian Mbappe'ye rest çekti. Khelaifi, Fransız yıldızın takımda kalması için sözleşme uzatması gerektiğini söyledi.

Paris Saint Germain, Christophier Galtier'in yerine Luis Enrique'nin getirildiğini açıkladı. İspanyol çalıştırıcı ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Fransız ekibi, Enrique için imza töreni düzenledi ve başkan Nasser Al Khelaifi de imza törenine katıldı. Al Khelaifi, kulüpten ayrılmak isteyen Kylian Mbappe hakkında konuştu ve yıldız oyuncuya rest çekti.

Real Madrid ile anılan Mbappe hakkında konuşan Nasser Al Khelaifi, "Dünyanın en iyi oyuncusu takımdan bedava ayrılamaz. Gitmek istediğini gördüğümde şok oldum. Onun kalmasını istiyoruz. 2 hafta içinde karar vermek zorunda, 2 haftayı geçemez. Kimse kulüpten büyük değil" dedi.

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Son dakika haberi: PSG Başkanı Nasser Al Khelaifi'den Mbappe'ye rest!
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